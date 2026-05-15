Νεκταρία Γιαννουδάκη: «Επιλέγονται ηθοποιοί με πολλούς followers και δεν πατάει άνθρωπος στο θέατρο»

Η Νεκταρία Γιαννουδάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για τον χώρο του θεάτρου όπου υπάρχουν παραγωγοί που πιστεύουν πως οι ηθοποιοί με τους περισσότερους followers θα τους φέρουν κοινό και χρήμα στις σκηνές!

«Όλο αυτό που γίνεται στα social media δεν είναι καλό. Νομίζω εγώ την έχω πατήσει αρκετές φορές και μετά επιστρέφω πάλι στο κομμάτι της ευγνωμοσύνης με συνείδηση και λέω για να ηρεμήσουμε λίγο. Καθόμαστε οι άνθρωποι σε αυτό που μας λείπει κι όχι σε αυτό που έχουμε. Και πάντα κάτι μας λείπει. Εμείς οι ηθοποιοί δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρουσιαζόμαστε κάπως στα social media και η αλήθεια είναι ότι αρκετοί συνάδελφοι αντιστέκονται και τους θαυμάζω πολύ. Δεν πιστεύω πως εάν έχεις πολλούς followers σημαίνει πως θα έχεις και πολλούς θεατές στο θέατρο και τηλεθεατές. Είχα ένα Instagram που δεν το χρησιμοπούσα καθόλου, πήγα σε μια σειρά η οποία πήγε πάρα πολύ καλά και μας ζήτησε το κανάλι, αν μπορείτε να κινήσετε κάποια story που να σχετίζονται με τη σειρά. Έτσι απέκτησα κάποιους followers παραπάνω.

Έχω δει πάρα πολλές φορές να επιλέγονται άτομα με πολλούς followers και να μην πατάει άνθρωπος στο θέατρο! Έχει μια αυτονομία το θέατρο και δεν έχει συνταγή. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα πάρεις αυτά τα ονόματα, θα είναι καλή δουλειά. Πάρα πολλές δουλειές έχουν πάει πατείς με, πατώ σε και τους ηθοποιούς δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους και δεν έχουν πρόσβαση να πάνε σε 2-3 τηλεοπτικές εκπομπές. Και πάει από στόμα σε στόμα η δουλειά και γίνεται χαμός. Και αυτό μου δίνει μια τεράστια χαρά».

«Οι γονείς μου ήταν αυστηροί και καχύποπτοι μαζί μου»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε, μέσα σε ένα κλίμα αυστηρότητας και καχυποψίας. «Ήταν πολύ αυστηροί οι γονείς μου, δεν μπορούσα να κυκλοφορήσω. Φοβόντουσαν μην συμβεί κάτι στο παιδί τους, μην γίνει κάτι στο παιδί τους, α, το κορίτσι, πολύ υπερπροστατευτικοί. Ήταν γενικότερα αυστηροί, αλλά υπερπροστατευτικοί και καχύποπτοι με το κορίτσι τους. Είχαν αγωνία επειδή εγώ 18 χρόνων έφυγα στην Αθήνα για σπουδές και ό,τι έπεφτε στην αντίληψή τους στις ειδήσεις για κάποια φοιτήτρια νόμιζαν ότι το έκανα εγώ. Έλα, γεια σου, ξέρω τι κάνεις, μου έλεγαν. Υπήρχε μία βεβαιότητα.

Είχαμε μια καλή σχέση αγάπης, αλλά υπήρχε και λίγο φόβος και ένα άγχος να τους αποδείξω, και αυτό ήταν μία ταλαιπωρία για μένα, ότι δεν είμαι ελέφαντας, ότι είναι εντάξει το παιδί τους. Μία αγωνία να τους καθησυχάσω. Και το σύνδρομο του καλού παιδιού είναι πολύ μεγάλη παγίδα και προκαλεί μεγάλη ταλαιπωρία σε αυτόν που το έχει, γιατί δεν βάζεις όρια προκειμένου να είσαι καλός. Και τα όρια είναι μεγάλο πράγμα».