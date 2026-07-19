Νεμέα: Βίντεο από τη στιγμή που κουκουλοφόροι βάζουν φωτιά με βενζίνη σε καφετέρια

Στόχος εμπρηστικής επίθεσης έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής 19 Ιουλίου καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας, με τους δράστες να δρουν μέσα σε λίγα λεπτά πριν εξαφανιστούν.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσίευσε το korinthostv.gr, δύο άτομα που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έφτασαν έξω από το κατάστημα με μοτοσικλέτα. Αφού ακινητοποίησαν το δίκυκλο, περιέλουσαν με βενζίνη την είσοδο της καφετέριας, ενώ έριξαν εύφλεκτο υγρό και στο εσωτερικό του καταστήματος, περνώντας το κάτω από την πόρτα.

Αμέσως μετά προκάλεσαν την ανάφλεξη χρησιμοποιώντας αναπτήρα και απομακρύνθηκαν γρήγορα από το σημείο με τη μοτοσικλέτα, προτού γίνουν αντιληπτοί.

Η φωτιά προκάλεσε ζημιές στην είσοδο και σε μέρος του εσωτερικού του καταστήματος, χωρίς όμως να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις και να επεκταθεί σε ολόκληρη την επιχείρηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, όπου βρίσκονται σε μικρή απόσταση σπίτια και επαγγελματικοί χώροι, γεγονός που θα μπορούσε να έχει προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο τόσο για τους κατοίκους όσο και για τις γύρω περιουσίες.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας και συλλέγει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα κίνητρα της επίθεσης και να ταυτοποιηθούν οι δράστες.