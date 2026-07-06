Νένα Μεντή: Έχω κάνει και κάποιες δουλειές στην τηλεόραση, που έχω πει «έλα κλεισ’ το τώρα».

Η Νένα Μεντή μίλησε για την τηλεοπτική της πορεία, τα λάθη της και αποκάλυψε για ποιον λόγο λέει πια όχι στην TV!

«Από τα δέκα σίριαλ που έχω κάνει τα μισά ήταν καλά. Έχω κάνει καλές δουλειές. Αυτοί όλοι που κριτικάρουν και είναι τόσο απορριπτικοί, προφανώς έχουν να φάνε ή είχαν, γιατί εγώ δεν είχα. Έχω κάνει και κάποιες δουλειές στην τηλεόραση, που έχω πει έλα κλεισ’ το τώρα. Δεν ήταν κάτι χυδαίο, απλά ήταν λιγότερο έξυπνο. Είχα μεγάλη ζήτηση μετά τις Τρεις Χάριτες, το τηλέφωνο δεν σταματούσε ποτέ. Κάποια στιγμή είπα δεν παίζω στην τηλεόραση. Τώρα με παίρνουν και λέω ρε παιδιά γέρασα πια θέλω να κρατάω δυνάμεις για το θέατρο», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ».