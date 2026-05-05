Νένα Μεντή: «Με την Άννα Παναγιωτοπούλου δεν ταιριάζαμε, αλλά είχαμε εκτίμηση»

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τον θάνατο της Άννας Παναγιωτοπούλου και η Νένα Μεντή που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» μίλησε για την συνάδελφό της ξεκαθαρίζοντας κάποια πράγματα. «Η Άννα, πέρα από την προσωπική μας σχέση, που αγαπιόμαστε και εκτιμούσε η μία την άλλη, δεν ταιριάζαμε σαν άνθρωποι. Δεν ήταν ποτέ φίλη μου φίλη μου η Άννα, ήταν μια αγαπημένη συνάδελφος.

Είχε άλλα μυαλά απ’ τα δικά μου, τελείως, άλλους χρόνους, άλλους ρυθμούς, άλλο χιούμορ. Όμως, έχω κάνει τις περισσότερες δουλειές στο θέατρο στην καριέρα μου με την Άννα. Ήμασταν στο ελεύθερο θέατρο που κάναμε τέσσερις - πέντε παραστάσεις εκεί και μετά πήγαμε περιοδεία, έπεσαν και οι Χάριτες μαζί, που μας ένωσαν πολύ».

«Τα μεγάλα ταλέντα έχουν ανασφάλειες»

«Περάσαμε τρία χρόνια πάρα πολύ καλά, χωρίς καμία ένταση κι ας είχαμε κάθε μέρα γύρισμα και θέατρο! Με τη Μίνα (Αδαμάκη) κάτι είχαμε λίγο, αλλά ασήμαντα πράγματα, ενώ με την Άννα ποτέ! Πήγαμε περιοδεία, γυρνάγαμε νύχτα με το τρένο, γιατί δεν μπαίναμε σε αεροπλάνο και οι δύο, για να γυρίσουμε το πρωί για τις Χάριτες. Δηλαδή, δύσκολα χρόνια με παιδιά μικρά και το δικό μου και της Άννας.

Και όπου έκανα εγώ μια στραβή, γιατί η Άννα ήταν πολύ πιο διακριτική από μένα, της ζητούσα συγγνώμη και της έλεγα: Αννούλα μου, δεν αφορούσε σένα, έκανα εγώ ένα σχόλιο, παράτα με από εκεί πέρα. Είχε ανασφάλειες η Άννα. Ήθελε να την αγαπούν… Και στη δουλειά είχε ανασφάλειες. Συνήθως αυτοί με τα μεγάλα ταλέντα έχουν ανασφάλειες».