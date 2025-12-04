Νένα Μεντή: «Όταν πέθανε ο πρώτος μου σύζυγος, σκέφτηκα να βάλω τέλος και στη δική μου ζωή»

Η Νένα Μεντή μίλησε για την μακρόχρονη πορεία της στην υποκριτική, για συνεργασίες και για την προσωπική της ζωή, όπως και για απώλειες που την σημάδεψαν, όμως κατάφερε να σταθεί στα πόδια της.

«Ο πρώτος μου άντρας που ήταν ηθοποιός σπουδαίος, πέθανε στα 34 του. Μεγάλη απώλεια στη ζωή μου. Όταν πέθανε σκέφτηκα να βάλω τέλος και στη δική μου ζωή. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν “να φύγω, τι κάθομαι εδώ πέρα;” Με βοήθησε να συνεχίσω, η δύναμη που έχω μέσα. Με βοήθησε το θέατρο και η δύναμη ότι για κάποιον λόγο έχω έρθει εδώ πέρα» εξομολογήθηκε.

Και συνέχισε: «Όταν έμεινα έγκυος ήμουν 37 ετών, που τότε ήταν κρίσιμη ηλικία, πήγαινε προς το απαγορευτικό. Έχασα τρία παιδιά από τοξόπλασμα. Από ταβέρνα, έφαγα κρέας που μάλλον το είχε γλύψει γάτα. Επειδή είμαι γερό σκαρί, στο τέταρτο παιδί, έκανα καλλιέργεια, έφυγε το τοξόπλασμα και ήρθε η κοράκλα μου».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην συνάδελφό της Άννα Παναγιωτοπούλου λέγοντας: «Με την Άννα Παναγιωτοπούλου δεν ταιριάζαμε ως άνθρωποι, αλλά στη δουλειά είμασταν εντάξει, τα βρίσκαμε πολύ καλά. Είχαμε πολύ καλή χημεία, Είχε ωραία στοιχεία η Άννα, αλλά ήταν δύσκολος άνθρωπος, πολύ διαφορετικός από μένα. Με μια σκοτεινιά... Δεν ήταν αυτό που φαινόταν και είχε πολλά θέματα ανοιχτά στη ζωή της. Πώς να το πω… αυτή η γυναίκα που την έβλεπες εκεί πάνω με αυτό το τρελό χιούμορ και τα λοιπά, ήταν μάλλον σκοτεινή περίπτωση. Δεν ήταν εξωστρεφής άνθρωπος. Και να πάθει αυτό το πράγμα με το μυαλό, ρε παιδιά... τη χειρότερη αρρώστια. Ήταν εντάξει άνθρωπος η Άννα και αυτό αξίζει... Να είσαι εντάξει άνθρωπος».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στην εκπομπή Rainbow Mermaids αποκάλυψε για την προσωπική της ζωή: «Ο σύντροφός μου είναι 9 χρόνια μικρότερός μου. Αλλά δεν μου φαινόταν ποτέ η ηλικία μου, τις “Τρεις χάριτες” τις έκανα 45 χρόνων και το “Δις εξαρμαρτίν” 50».