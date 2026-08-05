Νέντοβιτς για Γουόκαπ: «Είναι από τους πιο βρώμικους παίκτες της EuroLeague αλλά...»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μίλησε στο «Kole Point Playbook Podcast» σχετικά με την καριέρα του. Ο Σέρβος γκαρντ αναφέρθηκε αρχικά στο κεφάλαιο του Ερυθρού Αστέρα, ξεκαθαρίζοντας οριστικά πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στην ομάδα του Βελιγραδίου, όσο και στην εμπειρία του από τα ελληνικά γήπεδα, όταν φορούσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR.

Μάλιστα, στάθηκε στο ματσάρισμα που είχε στα ντέρμπι των «αιωνίων με τον Τόμας Γουόκαπ και συγκεκριμένα ως παράδειγμα τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον Ολυμπιακό.

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Ο Νέντοβιτς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτοί οι παίκτες που σε χτυπάνε και σε σπρώχνουν με κάνουν έξαλλο. Χάνεις το μυαλό σου εξαιτίας τους, αλλά όταν τους χτυπήσεις και τους σπρώξεις εσύ, δεν αντιδρούν καθόλου. Αυτοί είναι οι χειρότεροι για μένα, και συνήθως είναι υπέροχοι τύποι εκτός γηπέδου. Είναι ένας από αυτούς.

Σκόραρα 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και έβαλαν τον Ουόκαπ να με μαρκάρει στενά στο δεύτερο μέρος. Είναι ένας από τους πιο “βρώμικους” παίκτες στην Ευρωλίγκα, αλλά είναι καλός τύπος και δεν μπορείς να νευριάσεις μαζί του».

Επιπλέον, μίλησε για το πόσο τον εκνευρίζουν οι «σκληροί» αμυντικοί οι οποίοι παίζουν σα όρια του φάουλ αλλά όταν εκείνος επιχειρεί να απαντήσει με τον ίδιο τρόπο, δεν αντιδρούν καθόλου και παραμένουν απόλυτα ψύχραιμοι.