Νέο άγαλμα του Banksy εμφανίστηκε μυστηριωδώς στο κέντρο του Λονδίνου

Ένα επιβλητικό άγαλμα εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Ιακώβου στο κέντρο του Λονδίνου το το οποίο φαίνεται να έφερε την υπογραφή του ασύλληπτου καλλιτέχνη των δρόμων Banksy.

Το γλυπτό απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι που βαδίζει προς τα εμπρός ενώ κρατάει μια σημαία με το ένα χέρι που καλύπτει και το πρόσωπό του και τοποθετήθηκε στην πλατεία Waterloo Place, κοντά στα αγάλματα του Εδουάρδου Η', της Φλόρενς Νάιτινγκεϊλ και του Μνημείου του Κριμαϊκού Πολέμου.

Η λέξη «Banksy» έχει γραφτεί πρόχειρα στο κάτω μέρος της βάσης, γεγονός που οδηγεί σε εικασίες ότι πίσω από αυτό βρίσκεται ο καλλιτέχνης, αν και ο ίδιος δεν έχει επιβεβαιώσει ότι το έργο είναι δικό του.

Is this the latest Banksy?



Mystery statue has appeared overnight in Waterloo Place central London,



it shows a suited man marching straight off the end of a plinth while holding a flag that completely covers his face,



the base is inscribed with Banksy sparking huge speculation… pic.twitter.com/oJeeB06D7W — Grifty (@TheGriftReport) April 30, 2026

Ο Banksy είναι διάσημος για τις εικόνες που ζωγραφίζει με στένσιλ και σπρέι στους τοίχους, ωστόσο το 2004 είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου αφού είχε τοποθετήσει ένα άλλο άγαλμα με τίτλο «Ο Πότης» - μια ανατρεπτική εκδοχή του «Σκεπτόμενου» του Ροντέν - σε λεωφόρο στο κεντρικό Λονδίνο, προτού αυτό κλαπεί.

Τον Δεκέμβριο, εμφανίστηκε μια τοιχογραφία του στο Μπέισγουότερ που απεικόνιζε δύο παιδιά ξαπλωμένα στο έδαφος, ενώ τον Σεπτέμβριο ισχυρίστηκε ότι είχε ζωγραφίσει μια σκηνή στο συγκρότημα των Βασιλικών Δικαστηρίων με έναν διαδηλωτή να βρίσκεται ξαπλωμένος στο έδαφος κρατώντας ένα πιτσιλισμένο με αίμα πλακάτ, ενώ ένας δικαστής στέκεται από πάνω του κρατώντας ένα σφυρί.

Το 2024, ο Banksy δημιούργησε μια σειρά από έργα με ζώα γύρω από το Λονδίνο, με εικόνες όπως κατσίκα, ελέφαντες, γορίλα, πιθήκους, πιράνχας, ρινόκερο και πελεκάνους. Όπως συνηθίζει, τα έργα εμφανίζονταν «μυστηριωδώς» και επιβεβαιώνονταν αργότερα μέσω του Instagram του.

Συχνά έχουν πολιτικό ή κοινωνικό μήνυμα, τοποθετούνται χωρίς άδεια σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, αφαιρούνται ή καταστρέφονται πολύ γρήγορα μετά την εμφάνισή τους.