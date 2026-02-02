Νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου στο Instagram - Παραμένει... θολό το τοπίο στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν εκτός τόπου και χρόνου για 36 λεπτά, όταν και βρέθηκε στο -15, έκανε απίθανη ανατροπή για να στείλει το ματς στην παράταση, αλλά εκεί ο Άρης Betsson ολοκλήρωσε τον θρίαμβό του κι έφτασε στη μεγαλύτερη νίκη της νέας εποχής που έχει μπει.

Έτσι, οι «πράσινοι» βρίσκονται δύο ήττες πίσω από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό και ουσιαστικά έχασαν τις ρεαλιστικές πιθανότητες που είχαν για να πάρουν την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και το πλεονέκτημα έδρας στα play offs Stoiximan GBL.

Το νέο post και ο Αταμάν

Eurokinissi

Αυτό όμως που δεν έχουν χάσει ακόμη, αφού είναι πολύ νωρίς, είναι ένα καλύτερο πλασάρισμα στην Euroleague με στόχο το Final-4 και την κατάκτηση του τροπαίου της διοργάνωσης. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέο post δείχνει να το πιστεύει.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά το παιχνίδι είχε ένα ξέσπασμα προς παίκτες, προπονητές και τεχνικό επιτελείο για την εμφάνιση που είχαν όλοι στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα την εικόνα που υπήρχε.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κοινοποίησε νέο story στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram, στο οποίο εξέφρασε την ξεκάθαρη πεποίθησή του. Βρισκόμενος στο σπίτι του στο Σούνιο, ήταν ξεκάθαρος.

«Εγώ θα επιμείνω και θα το πω. Σε αυτό το τραπεζάκι θα βάλω εγώ τον Μάιο το ευρωπαϊκό. Δεν πάτε να λέτε ότι θέλετε».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Γιαννακόπουλος φαίνεται να ρίχνει ευθύνες και στον Αταμάν. Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα, αν το νέο μήνυμα σημαίνει στήριξη και υπομονή ή αν ο διοικητικός ηγέτης σκέφτεται αλλαγές και ηλεκτροσόκ στην ομάδα. Ίδωμεν...