Νέο «χτύπημα» της ΕΛΑΣ στην τουρκική μαφία στον Έβρο: Δύο συλλήψεις για παράνομα πιστόλια

Μπλόκο σε ακόμη ένα φορτίο παράνομων όπλων από την Τουρκία στη χώρα μας -μέσω του Έβρου- έστησε το «ελληνικό FBI», με ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Ξάνθη και Κομοτηνή το Σάββατο (23/5), συλλαμβάνοντας μάλιστα δύο άτομα ηλικίας 29 και 43 ετών.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν, ότι ένας μεγάλος αριθμός πιστολιών των 9 mm, θα μεταφερθεί οδικώς από την Ξάνθη στην Κομοτηνή, προκειμένου να καταλήξουν στα χέρια μελών της τουρκικής μαφίας που έχει βρει καταφύγιο και δραστηριοποιείται στη χώρα μας.

Το απόγευμα του Σαββάτου, εντοπίστηκε να κινείται στην επαρχιακή οδό Ξάνθης - Κομοτηνής ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος, με τους πάνοπλους άνδρες της ΕΛΑΣ να το ακινητοποιούν για έλεγχο.

Φωτό: ΕΛΑΣ

Βρέθηκαν πιστόλια - «φαντάσματα»

Σε έρευνα του οχήματος και συγκεκριμένα στο χώρο αποσκευών, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας ταξιδιωτικός σάκος, ο οποίος περιείχε συνολικά 25 πανομοιότυπα πιστόλια άνευ μάρκας (σ.σ. πρόκειται για αντίγραφα του αυστριακού φημισμένου παγκοσμίως Glock), μη φέροντα ενδείξεις επ’ αυτών, άνευ σειριακού αριθμού, αγνώστου διαμετρήματος, καθώς και αντίστοιχοι γεμιστήρες, που ήταν συσκευασμένα εντός διαφανών νάιλον συσκευασιών, προκειμένου να προστατευτούν από την υγρασία και την οξείδωση.

Τα εν λόγω όπλα χαρακτηρίζονται ως «φαντάσματα», καθώς δεν φέρουν σειριακούς αριθμούς, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη, τον κατασκευαστή, καθώς και τη διαδρομή που ακολουθήθηκε για να φτάσουν στη χώρα μας.

Φωτό: ΕΛΑΣ

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έμπειροι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» παρατήρησαν πώς το είδος των πιστολιών, καθώς και ο τρόπος συσκευασίας τους (περιτύλιγμα σε διαφανείς νάιλον συσκευασίες), ήταν ακριβώς ίδιος με το μεγάλο φορτίο που είχε εντοπιστεί τον Οκτώβριο του 2025 και αφορούσε 147 πιστόλια με 173 γεμιστήρες -υπόθεση που πλέον βρίσκεται στο στάδιο της Δικαιοσύνης. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχαν συλληφθεί 13 υπήκοοι Τουρκίας, που είχαν μπει παρανόμως στον Έβρο.

Κατά την προανάκριση, ο 29χρονος που συνελήφθη υπέδειξε ως το άτομο που του παρέδωσε το ΙΧ αυτοκίνητο και τον οπλισμό τον 43χρονο, ο οποίος βρέθηκε με χειροπέδες και αυτός, αν και αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.