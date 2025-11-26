Nέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία ADEL - Ποιες περιοχές μπαίνουν στο «στόχαστρο»

Την ώρα που η χώρα, βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» καθώς η κακοκαιρία Adel που όπως έχουν επισημάνει οι μετεωρολόγοι έρχεται σε δύο φάσεις και αναμένεται να φέρει επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στα δυτικά, στα βόρεια και στα ανατολικά, η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τρίτη επικαιροποιείται με βάσει τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Κύριο χαρακτηριστικό θα είναι και πάλι οι ισχυρές βροχές, ενώ όπως ήδη έχουν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι οι ήδη πληγείσες περιοχές βρίσκονται ξανά σε υψηλό κίνδυνο.

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:



α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.



β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και δυτική Πελοπόννησο.



γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.



Β. Η κακοκαιρία ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.



Πιο συγκεκριμένα:



Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.



Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Δείτε live την πορεία του καιρού: