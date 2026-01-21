Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Μέχρι το βράδυ ισχυρές καταιγίδες στην Αττική - «Θα πέσει πολύ νερό»

Από νωρίς το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η κακοκαιρία που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες τα χιόνια σε Θεσσαλία και Μακεδονία αλλά και τους θυελλώδεις ανέμους.

Μάλιστα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, σύμφωνα με το οποίο η κακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης (22/1).

Γιάννης Κέμμος / flash.gr

«Νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες»

Την ίδια ώρα, με νεότερη ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει πως η κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη αναμένεται να δώσει στην Αττική 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα από τη βροχή. Με λίγα λόγια η Αττική θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες.

«Η Αττική θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο κανένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα το “υποδεχτεί” η πόλη.»

Καλημέρα! Επιμένουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για μεγάλη ποσότητα βροχής το επόμενο εξάωρο στην Αττική.

Τρία μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η περιφέρεια θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες».

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, «κακοκαιρία στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ

δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα

ε. στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ

στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

ζ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά - ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα

δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ

ε. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα - βράδυ

στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων)».

Οδηγίες από την Πολιτική Προστασία

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας