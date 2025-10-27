Νέο εμφύτευμα βοήθησε ασθενείς με εκφύλιση ωχράς κηλίδας να διαβάσουν ξανά

Μια καινοτόμος τεχνολογία συνδυάζει ένα μικρό ασύρματο εμφύτευμα με ειδικά γυαλιά, δίνοντας ελπίδα σε ανθρώπους που είχαν χάσει την κεντρική τους όραση λόγω εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Το σύστημα PRIMA, αποτέλεσμα διεθνούς συνεργασίας, επιτρέπει σε ασθενείς να ανακτούν μερικώς την ικανότητα να διαβάζουν και να αναγνωρίζουν αντικείμενα, αλλάζοντας την καθημερινότητά τους.

Πώς λειτουργεί το PRIMA

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side News, το PRIMA αποτελείται από ένα μικροσκοπικό εμφύτευμα κάτω από τον αμφιβληστροειδή και γυαλιά με ενσωματωμένη κάμερα. Η κάμερα συλλαμβάνει την εικόνα και την προβάλλει με υπέρυθρο φως στο εμφύτευμα, που μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικά σήματα, διεγείροντας τα υπόλοιπα υγιή κύτταρα της ωχράς κηλίδας και στέλνοντας πληροφορίες στον εγκέφαλο. Οι χρήστες συνδυάζουν την τεχνητή κεντρική όραση με την φυσική περιφερειακή όραση, διευκολύνοντας τον προσανατολισμό και την κίνηση.

Στη μελέτη που δημοσιεύεται στο The New England Journal of Medicine συμμετείχαν 38 ασθενείς άνω των 60 ετών με σοβαρή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, όπου η κεντρική όραση είχε σχεδόν εξαφανιστεί. Πριν την επέμβαση, οι περισσότεροι είχαν όραση χειρότερη από 20/320 σε ένα μάτι. Μετά την εμφύτευση και την περίοδο επούλωσης, ξεκίνησε η εκπαίδευση για τη χρήση της συσκευής. Αν και η εκμάθηση ήταν σταδιακή και απαιτούσε μήνες εξάσκησης, τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: 26 από τους 32 συμμετέχοντες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην οπτική οξύτητα, με ορισμένους να διαβάζουν πλέον ολόκληρες σελίδες.

Πόσο διαρκεί η επέμβαση

Η διαδικασία εμφύτευσης διαρκεί λιγότερο από δύο ώρες και μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιονδήποτε εκπαιδευμένο χειρουργό αμφιβληστροειδούς. Η τεχνητή νοημοσύνη των γυαλιών επιτρέπει την εστίαση, τη μεγέθυνση και την προσαρμογή της αντίθεσης, βελτιώνοντας την εμπειρία ανάγνωσης.

Οι παρενέργειες ήταν προσωρινές και περιλάμβαναν ήπια πίεση στο μάτι ή μικρές ρωγμές στον αμφιβληστροειδή, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν μέσα σε δύο μήνες. Η περιφερειακή όραση των συμμετεχόντων παρέμεινε ανέπαφη. Αν και σήμερα το PRIMA παρέχει μόνο ασπρόμαυρη όραση, οι ερευνητές δουλεύουν για λογισμικό που θα αποκαθιστά την ατέλεια, ενώ τα pixels του εμφυτεύματος θα γίνουν μικρότερα, βελτιώνοντας την οπτική οξύτητα.

Οι προοπτικές της τεχνολογίας

Το μέλλον υπόσχεται ακόμη περισσότερα. Με τις επόμενες γενιές εμφυτευμάτων, οι ασθενείς θα μπορούν όχι μόνο να διαβάζουν αλλά και να αναγνωρίζουν πρόσωπα και αντικείμενα σε σύνθετα περιβάλλοντα. Η τεχνολογία ανοίγει δρόμο για συστήματα που θα μεταφέρουν οπτικές πληροφορίες απευθείας στον εγκέφαλο, επεκτείνοντας τα όρια της νευροτεχνολογίας και της αποκατάστασης των αισθήσεων.