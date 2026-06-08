Νέο φάρμακο κατά του διαβήτη, πιο αποτελεσματικό και ασφαλές από το Ozempic για μείωση βάρους

Ένα νέο φάρμακο για τον διαβήτη τύπου 2 και την παχυσαρκία φαίνεται να ανοίγει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο θεραπείας, με βάση μια πιο «εκλεπτυσμένη» ενεργοποίηση ενός συστήματος που το σώμα χρησιμοποιεί ήδη για τον έλεγχο του μεταβολισμού. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Cell, περιγράφει έναν παράγοντα που όχι μόνο μειώνει το σάκχαρο και το βάρος σε πειραματικά μοντέλα, αλλά δείχνει και σημαντικά καλύτερο προφίλ ασφάλειας σε σχέση με τα συνηθισμένα ανάλογα GLP-1.

Η βασική ιδέα των ερευνητών στηρίζεται στο γεγονός ότι οι β2-αδρενεργικοί υποδοχείς, γνωστοί κυρίως από φάρμακα για το άσθμα, δεν ενεργοποιούν μόνο ένα μονοπάτι μέσα στα κύτταρα. Αντίθετα, μπορούν να «στέλνουν» πολλαπλά διαφορετικά σήματα, με άλλα να βοηθούν στον μεταβολισμό της γλυκόζης και άλλα να προκαλούν ανεπιθύμητες επιδράσεις, κυρίως στην καρδιά.

Οι επιστήμονες προσπάθησαν να αξιοποιήσουν αυτή την πολυπλοκότητα αντί να την αποφεύγουν. Αντί για ένα «κλασικό» φάρμακο που ενεργοποιεί τον υποδοχέα συνολικά, σχεδίασαν μόρια που κατευθύνουν το σήμα προς συγκεκριμένους ενδοκυτταρικούς μηχανισμούς, κυρίως προς μια πρωτεΐνη που ονομάζεται GRK2. Αυτή η κατεύθυνση φαίνεται να συνδέεται με αυξημένη πρόσληψη γλυκόζης στους μυς, χωρίς την έντονη ενεργοποίηση μονοπατιών που αυξάνουν την καρδιακή λειτουργία.

Από το εργαστήριο σε «στοχευμένη χημεία»

Στο πρώτο στάδιο της έρευνας, οι επιστήμονες έκαναν «σκανάρισμα» χιλιάδων μορίων και στη συνέχεια τα τροποποίησαν χημικά ώστε να αλλάξουν τον τρόπο που ενεργοποιούν τον υποδοχέα β2. Στόχος ήταν να διατηρηθεί η ικανότητα αύξησης της πρόσληψης γλυκόζης από τους μύες, αλλά να μειωθεί η παραγωγή cAMP, μιας ουσίας που σχετίζεται με αυξημένο καρδιακό ρυθμό και πιθανές αρρυθμίες.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε πειραματικά μοντέλα

Όταν οι ερευνητές δοκίμασαν τα νέα μόρια σε ποντίκια με παχυσαρκία και διαβήτη, παρατήρησαν σημαντική βελτίωση στον έλεγχο της γλυκόζης, αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης και μείωση του λίπους. Σε ορισμένα μοντέλα υπήρξε επίσης βελτίωση της μυϊκής μάζας, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς με διαβήτη που συχνά εμφανίζουν μυϊκή απώλεια.

Το πιο κρίσιμο εύρημα, όμως, ήταν αυτό που αφορά την καρδιά. Ενώ τα συμβατικά φάρμακα προκαλούν αύξηση της καρδιακής συσταλτικότητας και μπορεί να οδηγήσουν σε υπερτροφία ή άλλες βλάβες, τα νέα μόρια δεν εμφάνισαν τέτοιες επιδράσεις στα ζώα, ακόμη και μετά από παρατεταμένη χρήση. Αυτό το στοιχείο είναι κομβικό, καθώς αποτελεί το βασικό εμπόδιο για τη χρήση τέτοιων φαρμάκων στον διαβήτη εδώ και δεκαετίες: η καρδιακή ασφάλεια.

Πώς λειτουργεί μέσα στα κύτταρα

Σε πιο βαθύ επίπεδο, η μελέτη δείχνει ότι η δράση του νέου μορίου ενεργοποιεί ένα δίκτυο σημάτων μέσα στον μυϊκό ιστό που καταλήγει σε αυξημένη μεταφορά γλυκόζης στα κύτταρα. Κεντρικό ρόλο φαίνεται να παίζει ένα μονοπάτι που σχετίζεται με το mTORC2, έναν «κόμβο» που επηρεάζει την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τον μεταβολισμό. Με απλά λόγια, οι μύες γίνονται πιο «δεκτικοί» στη γλυκόζη, χρησιμοποιώντας την πιο αποτελεσματικά, κάτι που βοηθά στη μείωση του σακχάρου στο αίμα ανεξάρτητα από την ινσουλίνη.

Δοκιμές σε ανθρώπους: τα πρώτα σημάδια ασφάλειας

Το πιο σημαντικό βήμα, ωστόσο, ήταν η πρώιμη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους. Σε αυτή συμμετείχαν υγιείς εθελοντές και ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, οι οποίοι έλαβαν το φάρμακο για σύντομο χρονικό διάστημα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το φάρμακο απορροφάται καλά από τον οργανισμό και μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα μία φορά την ημέρα. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γενικά ήπιες και παροδικές, ενώ δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές διαταραχές όπως υπογλυκαιμία ή σημαντικές ηλεκτρολυτικές ανισορροπίες. Αν και παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση του καρδιακού ρυθμού στην αρχή της θεραπείας, δεν ήταν ανησυχητική, καθώς μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου και δεν συνοδεύτηκε από άλλες καρδιαγγειακές επιπλοκές.

Μπορεί να ανταγωνιστεί τα GLP-1 φάρμακα;

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της μελέτης είναι η σύγκριση με υπάρχουσες θεραπείες όπως οι αγωνιστές GLP-1 (π.χ. σεμαγλουτίδη) και οι αναστολείς SGLT2. Στα πειραματικά μοντέλα, το μόριο έδειξε, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντίστοιχη ή και καλύτερη αποτελεσματικότητα στον έλεγχο του σακχάρου και της απώλειας λίπους.

Η μελέτη καταλήγει ότι η στόχευση συγκεκριμένων «μονοπατιών σήματος» μέσα στον ίδιο υποδοχέα μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία φαρμάκων με πολύ πιο εστιασμένη δράση και λιγότερες παρενέργειες. Αν επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα σε μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές, οι GRK-biased β2-αγωνιστές θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια νέα κατηγορία από του στόματος θεραπειών για τον διαβήτη και την παχυσαρκία.