Νέο Hyundai Ioniq 3: Σχεδιαστική τόλμη και τεχνολογία αιχμής για την Ευρώπη

Η ηλεκτρική μετακίνηση δεν αφορά πλέον μόνο τους αριθμούς, την αυτονομία ή την ταχύτητα φόρτισης. Αφορά το πώς νιώθεις κάθε φορά που ανοίγεις την πόρτα του αυτοκινήτου σου. Η Hyundai, αφουγκραζόμενη τις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου οδηγού, παρουσιάζει το νέο Ioniq 3: Ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback που συνδυάζει την τόλμη με την καθημερινή χρηστικότητα.

Σχεδιασμός με άποψη και προσωπικότητα

Εξωτερικά, το Ioniq 3 κλέβει τις εντυπώσεις με τη σιλουέτα «Aero Hatch». Ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel», προσφέρει καθαρές, λιτές γραμμές που εξασφαλίζουν εξαιρετική αεροδυναμική και διαχρονική κομψότητα. Για όσους αναζητούν μια πιο σπορ αίσθηση, η έκδοση N Line προσθέτει δυναμικές πινελιές και ζάντες 19 ιντσών, ενώ η υπόλοιπη γκάμα διαθέτει επιλογές από 16 έως 18 ίντσες.

Μια καμπίνα που θυμίζει το σπίτι σου

Περνώντας στο εσωτερικό, η εμπειρία αλλάζει επίπεδο. Με έμπνευση από τη φιλοσοφία «Furnished Space», η καμπίνα του Ioniq 3 θυμίζει περισσότερο ένα σύγχρονο, φωτεινό σαλόνι παρά ένα συμβατικό κόκπιτ. Απαλά υλικά, προσεκτικά επιλεγμένα υφάσματα και γαλήνιες αποχρώσεις δημιουργούν έναν χώρο διαβίωσης που ηρεμεί τον οδηγό και τους επιβάτες. Κάθε στοιχείο, από τους αεραγωγούς μέχρι την κεντρική οθόνη, είναι τοποθετημένο με αρμονία και απόλυτη εργονομία.

Τεχνολογία που κάνει τη ζωή πιο εύκολη

Το Ioniq 3 δεν είναι απλώς όμορφο· είναι έξυπνο. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μοντέλο της μάρκας που εξοπλίζεται με το σύστημα PLEOS Connect (βασισμένο σε Android Automotive OS). Η εμπειρία χρήσης θυμίζει smartphone, προσφέροντας πρόσβαση στο PLEOS App Market για εφαρμογές μουσικής και παραγωγικότητας, ενώ η οθόνη φτάνει έως τις 14,6 ίντσες. Παράλληλα, ο ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης Gleo AI επιτρέπει φυσικούς διαλόγους, κάνοντας κάθε αίτημα του οδηγού μια απλή, φιλική συζήτηση.

Φτιαγμένο στην Ευρώπη, για την Ευρώπη

Το Ioniq 3 σχεδιάστηκε, δοκιμάστηκε και παράγεται στην Ευρώπη (στο εργοστάσιο της Hyundai στο İzmit). Αυτό σημαίνει ότι η ανάρτηση, η οδική συμπεριφορά και η διαμόρφωση των χώρων έχουν βελτιστοποιηθεί ειδικά για τους ευρωπαϊκούς δρόμους. Είτε πρόκειται για τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη είτε για μια απόδραση το Σαββατοκύριακο, το Ioniq 3 ανταποκρίνεται με άνεση και σιγουριά.

Τι νέο φέρνει το νέο Hyundai Ioniq 3:

• Σχεδιασμός «Aero Hatch» & «Art of Steel»: Αεροδυναμικό, μινιμαλιστικό αμάξωμα με επιλογή σπορ έκδοσης N Line.

• Φιλοσοφία «Furnished Space»: Εσωτερικό εμπνευσμένο από τη σχεδίαση επίπλων, που προσφέρει ατμόσφαιρα ζεστού χώρου διαβίωσης.

• Πρεμιέρα του PLEOS Connect: Πρώτο ευρωπαϊκό Hyundai με το νέο λογισμικό (Android Automotive OS) και οθόνες έως 14,6 ίντσες.

• PLEOS App Market: Δυνατότητα λήψης εφαρμογών ψυχαγωγίας και εργασίας απευθείας στο αυτοκίνητο.

• Ψηφιακός Βοηθός Gleo AI: Προσωποποιημένη φωνητική αλληλεπίδραση με τεχνητή νοημοσύνη για φυσική επικοινωνία.

• Ευρωπαϊκό DNA: Σχεδιασμένο, δοκιμασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη για τις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.