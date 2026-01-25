Νέο Hyundai Staria Electric: Πρακτικότητα και χώροι με μηδενικούς ρύπους

Το νέο Hyundai Staria Electric εγκαινιάζει ένα νέο, πλήρως ηλεκτρικό κεφάλαιο για τα MPV της Hyundai, τοποθετώντας την ευρυχωρία και τη λειτουργικότητα στην καθημερινότητα στο επίκεντρο του σχεδιασμού του. Κατασκευασμένο για να καλύψει τις ανάγκες οικογενειών, εταιρειών μεταφοράς επιβατών και ατόμων με δραστήριο τρόπο ζωής, το νέο Staria Electric εισάγει τη μηδενικών εκπομπών μετακίνηση σε μια κατηγορία όπου ο εσωτερικός χώρος, η άνεση και η πρακτική χρήση είναι καθοριστικοί παράγοντες επιλογής.

Κεντρικό στοιχείο αποτελεί η μοναδική αρχιτεκτονική χωροταξίας της Hyundai, που προσφέρει μια ευρύχωρη καμπίνα με έντονη αίσθηση ανοιχτού χώρου και ελευθερία κίνησης. Το επίπεδο πάτωμα, οι μεγάλες εσωτερικές διαστάσεις και η ευφυής διάταξη των καθισμάτων δημιουργούν μια lounge ατμόσφαιρα, όπου οι επιβάτες μπορούν να χαλαρώσουν και να μετακινηθούν άνετα. Το εσωτερικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσαρμόζεται ομαλά σε διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή μετακίνηση και τα οικογενειακά ταξίδια έως την επαγγελματική μεταφορά επιβατών και τις δραστηριότητες αναψυχής.

Η έμφαση στην ευρυχωρία αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας «Inside-Out» της Hyundai, όπου η εμπειρία των επιβατών καθορίζει τη μορφή του αμαξώματος. Το μακρύ αμάξωμα, η χαμηλή γραμμή παραθύρων και τα μεγάλα παράθυρα δεν είναι απλώς αισθητικά στοιχεία, αλλά λειτουργικά χαρακτηριστικά που ενισχύουν την ορατότητα και την αίσθηση άνεσης του χώρου.

Οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες πλημμυρίζουν το εσωτερικό με φυσικό φως, ενισχύοντας τον φιλόξενο χαρακτήρα της καμπίνας και υποστηρίζοντας ένα καθαρό και ξεκάθαρο σχεδιασμό.

Το Νέο Staria Electric παραμένει πιστό στις βασικές αξίες που χαρακτηρίζουν τη γκάμα του μοντέλου: Ανθρωποκεντρική προσέγγιση, άνεση στο εσωτερικό και διαισθητική λειτουργικότητα. Σε συνδυασμό με ένα ηλεκτρικό σύστημα υψηλών επιδόσεων και προηγμένη τεχνολογία φόρτισης 800V, το μοντέλο μεταφέρει αυτές τις τεχνολογίες στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξηλεκτρισμού της Hyundai, το Staria Electric κάνει την ηλεκτρική μετακίνηση μια πρακτική, άνετη και πραγματικά εφαρμόσιμη επιλογή για ένα ευρύ φάσμα χρηστών. Η παραγωγή του μοντέλου θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Hyundai στο Ulsan της Νότιας Κορέας.

Το Staria Electric με μια ματιά

• Πρώτη πλήρως ηλεκτρική έκδοση της γκάμας Staria

• Ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 volt που επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη DC φόρτιση (10%–80% σε περίπου 20 λεπτά)

• Μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 84 kWh με εκτιμώμενη αυτονομία έως 400 χιλιόμετρα (κατά WLTP)

• Ηλεκτροκινητήρας 160 kW (218 ίππων) που προσφέρει ομαλή, αθόρυβη και σίγουρη απόδοση

• Ευρύχωρο, τύπου «σαλόνι» εσωτερικό βασισμένο στη φιλοσοφία πολλαπλών ανοιχτών χώρων

• Σχεδιασμένο για οικογενειακή χρήση, δραστηριότητες αναψυχής, επαγγελματικές μεταφορές και shuttle υπηρεσίες

• Δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλά

• Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), θύρες USB υψηλής ισχύος 100W και ψηφιακό κλειδί (Digital Key)

• Εξωτερική σχεδίαση βασισμένη στη φιλοσοφία «Inside-Out» με φουτουριστικές λεπτομέρειες

• Οριζόντια διάταξη εσωτερικού με δύο οθόνες 12,3 ιντσών για αναβαθμισμένη εμπειρία χρήστη

• Εξοπλισμένο με το νέο σύστημα infotainment ccNC και δυνατότητα ασύρματων (OTA) αναβαθμίσεων