Νέο «καμπανάκι» για απάτες με αφορμή τις κλήσεις από κάμερες – «Μην ανοίγετε link», λέει η ΕΛΑΣ

Προτροπή στους πολίτες να είναι προσεκτικοί με τις κλήσεις που έρχονται πλέον ψηφιακά από τις κάμερες σε δρόμους και λεωφορεία, απευθύνει η αστυνομία, καθώς από το Σάββατο 28 Μαρτίου οι AI κάμερες κυκλοφορίας έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία και στέλνουν τα πρόστιμα για τις παραβάσεις στη Θυρίδα Πολίτη στο gov.gr και το Gov.gr Wallet.

Σε ανάρτηση στα social media, η ΕΛΑΣ τονίζει:

«Ξεκίνησε η βεβαίωση κλήσεων από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων. ΠΡΟΣΟΧΗ στις απάτες! Το μήνυμα που θα σας έρθει, ΔΕΝ περιέχει κάποιον σύνδεσμο».

Η αστυνομία προειδοποιεί για το ενδεχόμενο επιτήδειοι να μιμηθούν το sms που έρχεται στα κινητά των πολιτών για να τους παραπέμψει σε κλήση που τους έχει επιδοθεί, καλώντας τους παραλήπτες να πατήσουν κάποιο link που πιθανώς θα έχει στόχο να τους υποκλέψει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.

Η ΕΛΑΣ ενημερώνει τους πολίτες ότι, σε περίπτωση που λάβουν sms για κλήση, δεν θα χρειαστεί να πατήσουν κανένα link, αλλά να ανατρέξουν κατευθείαν στην προσωπική τους θυρίδα στο gov.gr ή στο στο Gov.gr Wallet.