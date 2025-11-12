Νέο κόλπο με... ραδιενέργεια: «Ηλεκτρολόγοι» άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα από 76χρονη

Κάθε όριο έχουν ξεπεράσει πλέον οι απάτες με θύματα ηλικιωμένους από υποτιθέμενους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο βρέθηκε μία 76χρονη γυναίκα από το Μαρούσι, που είδε τους κόπους μίας ζωή να... βγάζουν φτερά. Ο λόγος; Πίστεψε ότι στο διαμέρισμα της μπορεί να υπάρξει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και ραδιενέργειας!

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από μερικές ημέρες, όταν μεσημεριανές ώρες η 76χρονη δέχθηκε ένα τηλεφώνημα στο σταθερό του σπιτιού της. Στην άλλη άκρη ένας άνδρας που της συστήθηκε ως υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ και υποστήριξε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος και ραδιενέργειας και επειδή το σπίτι της δεν διαθέτει επαρκή γείωση, μπορεί να προκληθεί ακόμη και έκρηξη!

Ο απατεώνας ζήτησε από την ηλικιωμένη να βάλει όλες τις μπαταρίες του σπιτιού μέσα σε ένα αλουμινόχαρτο και στη συνέχεια να ανεβοκατεβάσει κάποιες ασφάλειες από τον ηλεκτρικό πίνακα δήθεν για να κάνει μετρήσεις. Το... αγαπημένο κόλπο, πάντως, των «ηλεκτρολόγων» είναι να ζητάνε από τους ηλικιωμένους να βάλουν νερό σε μία κατσαρόλα και να την τοποθετήσει πάνω στο μάτι της κουζίνας, όπως έγινε κι αυτή τη φορά.

Της είπε να βάλει τα χαρτονομίσματα σε αλουμινόχαρτο

Στη συνέχεια, ο απατεώνας είπε στην 76χρονη ότι η ζημιά δεν έχει αποκατασταθεί και πως κινδυνεύουν τα χρυσά αντικείμενα που βρίσκονται εντός του σπιτιού, αλλά και τα χαρτονομίσματα διότι έχουν μεταλλική λωρίδα, γι’ αυτό και της είπε να τα βάλει σε ένα αλουμινόχαρτο και σε πλαστική σακούλα και να τα τοποθετήσει στο πεζοδρόμιο έξω από την οικία της. Η 76χρονη όντως το έκανε και ζήτησε από μία φίλη της γειτόνισσα να κοιτάζει στο σημείο που τοποθέτησε τα κοσμήματα.

Ωστόσο, αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο για τον συνεργό του «ηλεκτρολόγου» να περάσει από το σημείο με ένα μηχανάκι και να αρπάξει την τσάντα με κοσμήματα, χωρίς κανένας να αντιδράσει. Ο άγνωστος φορούσε και κράνος, κάτι που κάνει την αναγνώριση του ακόμη πιο δύσκολη.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 76χρονης, οι δράστες πήραν περίπου 2.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς επίσης χρυσά κοσμήματα (σ.σ. αλυσίδες, βραχιόλια, ρολόγια, μανικετόκουμπα κ.ά.) η αξία των οποίων ίσως και να ξεπερνά κατ’ εκτίμηση τις 50.000 ευρώ.

Την προανάκριση ανέλαβε το ΤΔΕΕ Αμαρουσίου, εκτιμώντας ότι οι δράστες δεν «χτυπάνε» πρώτη φορά.