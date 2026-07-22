Νέο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Την εμφάνιση επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου γνωστοποίησε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, έπειτα από επίσημη ενημέρωση που έλαβε από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, επιβεβαιωμένο κρούσμα έχει καταγραφεί και στον Δήμο Γλυφάδας, καθώς και σε αρκετούς ακόμη Δήμους της Ανατολικής Αττικής.

Πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου

Όπως επισημαίνεται, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών και δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της καθημερινής κοινωνικής επαφής.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, η λοίμωξη δεν προκαλεί συμπτώματα ή εκδηλώνεται με ήπια συμπτώματα. Ωστόσο, μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρή νόσηση αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι, καθώς και τα άτομα που πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα.

Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ενημερώνει ότι, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι προγραμματισμένοι ψεκασμοί, ενώ την τελευταία εβδομάδα έγιναν ακόμη δύο έκτακτοι.

Οι ψεκασμοί θα συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο. Παράλληλα, ο Δήμος παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να λαμβάνονται άμεσα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

Ο δήμος Γλυφάδας ψεκάζει τους δρόμους της πόλης μετά το κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου. pic.twitter.com/hN1qnF2tLU — Flash.gr (@flashgrofficial) July 16, 2026

Οι οδηγίες προς τους πολίτες

Παράλληλα, ο Δήμος καλεί τους πολίτες να συμβάλουν στην πρόληψη, εφαρμόζοντας τα βασικά μέτρα ατομικής προστασίας.

Συγκεκριμένα, συνιστάται:

Η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών σώματος, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

Η επιλογή ανοιχτόχρωμων ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, ιδιαίτερα κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Η τοποθέτηση σητών στα ανοίγματα των κατοικιών, καθώς και η χρήση ανεμιστήρων ή κλιματισμού, όπου αυτό είναι δυνατό.

Η απομάκρυνση κάθε εστίας στάσιμου νερού από αυλές, κήπους, μπαλκόνια και ταράτσες, όπως πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, βαρέλια, λούκια και άλλα δοχεία, καθώς αποτελούν σημεία αναπαραγωγής των κουνουπιών.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, καθώς και σε όσους πάσχουν από χρόνια νοσήματα ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή. Οι συγκεκριμένες ομάδες θα πρέπει να τηρούν με συνέπεια όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας.