Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν - Δεκάδες στόχοι στο επίκεντρο των επιχειρήσεων

Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε εχθές Κυριακή (12 Ιουλίου) νέο κύμα επιθετικών πληγμάτων κατά του Ιράν, χτυπώντας με πυρομαχικά ακριβείας δεκάδες στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος των επιχειρήσεων ήταν η υποβάθμιση της δυνατότητας του Ιράν να συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας που διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα στρατιωτικής αεράμυνας, παράκτιους σταθμούς ραντάρ, πυραυλικές και μη επανδρωμένες δυνατότητες, καθώς και μικρά σκάφη. Στις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα μονής κατεύθυνσης, καθώς και, για πρώτη φορά, μη επανδρωμένα θαλάσσια συστήματα μονής κατεύθυνσης. Η Κεντρική Διοίκηση υπογραμμίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ζωτικής σημασίας θαλάσσιο διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «το Ιράν δεν τα ελέγχει».

Παράλληλα, οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα για να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την απρόσκοπτη διέλευση των εμπορικών πλοίων, παρά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα, τις παρενοχλήσεις, τις απειλές και τις μονομερείς διακηρύξεις της Τεχεράνης.

Απαντήσεις από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης - ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης - ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ενώ από την πλευρά τους οι ΗΠΑ γνωστοποίησαν πως έπληξαν «δεκάδες στόχους» στο Ιράν.

Το IRNA, επικαλούμενο τους Φρουρούς, μετέδωσε έγιναν επιθέσεις εναντίον της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Χασάν στην Ιορδανία, αμερικανικού κέντρου διοίκησης και ελέγχου αμερικανικών drones στο Μπαχρέιν, καυώς οι βάσεις Αλί ας Σαλέμ και Άχμαντ αλ Τζάμπερ στο Κουβέιτ.