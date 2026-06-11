Νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν – Χτυπήθηκαν «πολλαπλοί στόχοι»

Νέο γύρο στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον στόχων εντός του Ιράν πραγματοποίησαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (τοπική ώρα), σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). Η επιχείρηση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «σκληρά», επιδιώκοντας να ασκήσουν πίεση για την επίτευξη συμφωνίας με όρους που θέτει η αμερικανική κυβέρνηση.



Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η CENTCOM ανέφερε ότι έπληξε «πολλαπλούς στόχους στο Ιράν», υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στη «συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα» της Τεχεράνης. Η αμερικανική πλευρά χαρακτήρισε τα πλήγματα ως ενέργειες αυτοάμυνας.

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις ή ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε αρκετές πόλεις της χώρας.



Οι νέες επιθέσεις εκτιμάται ότι ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη εκεχειρία που έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και περίπου δύο μήνες μεταξύ των δύο χωρών. Παρότι η συμφωνία έχει αποτρέψει μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές συγκρούσεις, δεν έχει σταματήσει πλήρως τις αμοιβαίες επιθέσεις και τις ανταποδοτικές ενέργειες.



Το νέο επεισόδιο κλιμάκωσης έρχεται μετά τα αμερικανικά πλήγματα της Τετάρτης εναντίον σχεδόν 20 στόχων στο ιρανικό έδαφος. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ως αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Apache κοντά στα Στενά του Ορμούζ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.



Ακολούθως, το Ιράν φέρεται να απάντησε εκτοξεύοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον αρκετών συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.