Στην επιβολή νέου κύματος δασμών σε τουλάχιστον 14 χώρες και οικονομικές περιοχές ετοιμάζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται ακόμη και την Τετάρτη (25/11).

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, στη λίστα των εμπορικών εταίρων που αναμένεται να επηρεαστούν περιλαμβάνονται η Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία, ενώ οι νέοι εισαγωγικοί φόροι θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν ήδη συνάψει με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την έρευνα της Ουάσιγκτον βάσει του Άρθρου 301 (Section 301), η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο, στον απόηχο της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που έκρινε παράνομους τους δασμούς της λεγόμενης «Ημέρας Απελευθέρωσης» (Liberation Day) του Αμερικανού προέδρου.

Νέο μέτωπο στον εμπορικό πόλεμο

Οι δασμοί αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η φορολόγηση των εισαγωγών θα ενισχύσει την αμερικανική βιομηχανία, θα προσελκύσει επενδύσεις και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Τον Απρίλιο του 2025, λίγο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προκαλέσει διεθνείς αναταράξεις ανακοινώνοντας ένα ευρύ πακέτο δασμών σε εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

Παρότι τα συγκεκριμένα μέτρα ακυρώθηκαν στη συνέχεια, ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, είχε υποστηρίξει ότι η υπερπαραγωγή στο εξωτερικό εκτοπίζει την αμερικανική βιομηχανία και αποθαρρύνει τις εγχώριες επενδύσεις.

Με το νέο σχέδιο, οι επιβαρύνσεις δεν θα είναι ενιαίες για όλες τις χώρες, αλλά θα διαμορφώνονται με βάση τις συμφωνίες που έχουν προηγηθεί με την Ουάσιγκτον.

Στο επίκεντρο η αντιπαράθεση με την Κίνα

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προοπτική περαιτέρω επιδείνωσης των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, των δύο μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως.

Παρά την πρόσφατη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, οι δύο πλευρές δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν το σύνολο των διαφορών τους. Η προσωρινή εμπορική συμφωνία τους αναμένεται να λήξει στις 10 Ιανουαρίου.

Μάλιστα, ενόψει της συνόδου κορυφής στη Σενζέν, η Ουάσιγκτον κατηγόρησε το Πεκίνο ότι δεν τηρεί πλήρως τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει τον Οκτώβριο του 2025, κυρίως όσον αφορά τις αγορές αγροτικών προϊόντων και τις σπάνιες γαίες και άλλα κρίσιμα ορυκτά.

Από την πλευρά της, η Κίνα ανακοίνωσε την Τρίτη (24/11) την παράταση της αναστολής απαγόρευσης εξαγωγών κρίσιμων ορυκτών, μεταξύ των οποίων το γάλλιο, το γερμάνιο και το αντιμόνιο, έως τις 27 Ιανουαρίου. Η απαγόρευση επρόκειτο διαφορετικά να τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή (27/11).

Αντιδράσεις για τις επιπτώσεις των δασμών

Η εμπορική πολιτική του Τραμπ έχει δεχθεί έντονη κριτική, καθώς οι επιβαρύνσεις στις εισαγωγές εκτιμάται ότι μετακυλίονται σε μεγάλο βαθμό στους Αμερικανούς καταναλωτές, αυξάνοντας τις τιμές προϊόντων.

Παράλληλα, οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν για τις ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, καθώς η κλιμάκωση των εμπορικών αντιπαραθέσεων δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.