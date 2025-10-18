Νέο κύμα κακοκαιρίας την Κυριακή - Ξεκινά από το Ιόνιο και θα φτάσει μέχρι το Αιγαίο

Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει μεγάλο τμήμα της χώρας από την Κυριακή (19/10), με κύριο χαρακτηριστικό τις βροχοπτώσεις και τις καταγίδες. Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, θα φτάσει στον ελληνικό χώρο από τα δυτικά και θα «χτυπήσει» έντονα περιοχές κυρίως της κεντρικής Ελλάδας (Αττική, Εύβοια, Βοιωτία) και της Πελοποννήσου (Κορινθία) πριν καταλήξει στα νησιά του ανατολικού και βορειοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Κυριακή, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο (18/10) ωστόσο, ο καιρός θα είναι λίγο καλύτερος. Συγκεκριμένα, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα υπάρξουν παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένοντα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την νότια Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 20-10

Στα κεντρικά και τα νότια αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ βαθμιαία θα στραφούν και εκεί σε βόρειους με την ίδια ένταση. Το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση τόσο στα δυτικά όσο και στα νοτιοανατολικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

Πρόγνωση για την Τρίτη 21-10

Στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με γρήγορη βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από το βράδυ στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 22-10

Στα δυτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες που το βράδυ στα βορειοδυτικά θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.