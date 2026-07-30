Νέο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν – Φόβοι για ανεξέλεγκτη επέκταση του πολέμου σε όλη τη Μέση Ανατολή

Νέα μεγάλη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (30/7) ότι ολοκλήρωσαν ένα «βαρύ κύμα» αεροπορικών επιθέσεων εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν, ως απάντηση στα ιρανικά πλήγματα κατά αμερικανικών βάσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, γνωστή ως CENTCOM, στο στόχαστρο βρέθηκαν εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, υποδομές πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, συστήματα παράκτιας επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές δυνατότητες.

Η αμερικανική πλευρά υποστήριξε ότι στόχος των επιθέσεων ήταν να περιοριστούν περαιτέρω οι απειλές που αποδίδει στο Ιράν και στις οργανώσεις που συνδέονται με την Τεχεράνη, τόσο για τις αμερικανικές δυνάμεις όσο και για την εμπορική ναυσιπλοΐα και τις χώρες του Κόλπου.

Τραμπ: «Τώρα είναι η σειρά μας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε προαναγγείλει σκληρή απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις. «Θα τους πλήξουμε πολύ δυνατά. Τώρα είναι η σειρά μας», δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Επίσημα ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν στόχους στις νότιες επαρχίες Χουζεστάν και Ορμουζγκάν. Στη νήσο Κεσμ, σωστικά συνεργεία αναζητούσαν δύο ανθρώπους που φέρονταν να έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια κατοικίας, σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη αποτίμηση της έκτασης των ζημιών ή των απωλειών από το νέο κύμα επιθέσεων.

Φωτ.: Reuters

Νεκροί από επιδρομές στο Ιράκ

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, η σύγκρουση επεκτείνεται παράλληλα και στο Ιράκ, όπου επιδρομές σε διάφορες περιοχές προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 20 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 32, σύμφωνα με τις Χασντ ας Σάαμπι, τις λεγόμενες Μονάδες Λαϊκής Κινητοποίησης.

Ανάμεσα στους νεκρούς φέρεται να βρίσκονται και πέντε Ιρανοί. Οι Χασντ ας Σάαμπι αποτελούνται κυρίως από σιιτικές ένοπλες οργανώσεις και έχουν ενσωματωθεί τυπικά στις ιρακινές ένοπλες δυνάμεις, αν και ορισμένες από τις παρατάξεις τους θεωρείται ότι διατηρούν σημαντικό βαθμό αυτονομίας.

Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, συμμαχία οργανώσεων που πρόσκειται στην Τεχεράνη, προειδοποίησε ότι η ανταπόδοση εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «αναπόφευκτη», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων και κατά στόχων στη Σαουδική Αραβία.

Παρότι ο Τραμπ φέρεται να υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την ιρακινή κυβέρνηση, η προεδρία του Ιράκ κατήγγειλε «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας» της χώρας.

Τους βομβαρδισμούς στο Ιράκ καταδίκασε και η Τεχεράνη.

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The US is currently striking southern Iran from Kuwait using surface to surface HIMARS missile launchers.



- Tasnim News pic.twitter.com/TE8gjgftXC — Narjes Rahmati 🟩☫🟥 نرجس رحمتی (@Narjes_Rahmati) July 30, 2026

Αβεβαιότητα και απόγνωση στην Τεχεράνη

Στην ιρανική πρωτεύουσα, οι κάτοικοι παρακολουθούν με αγωνία τη συνεχή κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

«Δεν γνωρίζουμε πραγματικά αν βρισκόμαστε σε πόλεμο ή σε ειρήνη. Ο κόσμος είναι αποθαρρημένος και αποκαρδιωμένος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια 60χρονη συνταξιούχος κάτοικος της Τεχεράνης.

Οι εκρήξεις, οι συνεχείς προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα και η διεύρυνση της σύγκρουσης σε γειτονικές χώρες ενισχύουν τους φόβους ότι ο πόλεμος κινδυνεύει να ξεφύγει πλήρως από τον έλεγχο.

Νέο μέτωπο ανάμεσα σε Χούθι και Σαουδική Αραβία

Η κρίση έχει επεκταθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη σύγκρουση ανάμεσα στους Χούθι της Υεμένης και τη Σαουδική Αραβία.

Το Ριάντ αποτελεί τον βασικό υποστηρικτή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία βρίσκεται σε σύγκρουση με το κίνημα Ανσαραλά, περισσότερο γνωστό ως Χούθι και προσκείμενο στο Ιράν.

Οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με πυραύλους σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο στην Ερυθρά Θάλασσα, κατηγορώντας το ότι παραβίασε τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν κηρύξει εναντίον του βασιλείου.

Ο Σαουδάραβας αναλυτής Χισάμ Αλγάναμ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη ενεργοποιεί πλέον εκ νέου το δίκτυο των συμμάχων και ενόπλων οργανώσεων που διαθέτει στην περιοχή, μεταφέροντας τη σύγκρουση από τον άμεσο πόλεμο σε έναν ευρύτερο πόλεμο δι’ αντιπροσώπων.

Φόβοι για επιβολή τελών διέλευσης στην Ερυθρά Θάλασσα

Η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης κατηγόρησε τους Χούθι ότι σχεδιάζουν να επιβάλουν τέλη διέλευσης στα πλοία που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος βρίσκεται στο νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για το διεθνές εμπόριο και τις ενεργειακές μεταφορές.

Η Σαουδική Αραβία βασίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό στις διαδρομές της Ερυθράς Θάλασσας για να διατηρήσει τις εξαγωγές πετρελαίου της, καθώς το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει τα Στενά του Ορμούζ στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου.

Η ταυτόχρονη διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ Μάντεμπ εντείνει τους φόβους για σοβαρές επιπτώσεις στις παγκόσμιες μεταφορές, στον ενεργειακό εφοδιασμό και στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.