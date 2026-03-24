Νέο μήνυμα από Τεχεράνη για τα Στενά του Ορμούζ: «Μη εχθρικά πλοία μπορούν να περάσουν»

Νέο μήνυμα για το καθεστώς διεύλευσης πλοίων στα Στενά του Ορμούζ απέστειλε το Ιράν, σε επικοινωνία του με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (International Maritime Organization / IMO), εν μέσω της συνεχιζόμενης σύρραξης στη Μέση Ανατολή.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, στην επιστολή της στον IMO η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι «μη εχθρικά πλοία» μπορούν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, κατόπιν συντονισμού με τις ιρανικές Αρχές.

Στην επιστολή που κοινοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (24/3) στα κράτη μέλη του IMO και περιήλθε σε γνώση των Financial Times, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αναφέρει ότι η Τεχεράνη «έλαβε αναγκαία και αναλογικά μέτρα για να μην επιτρέψει στους επιτεθέμενους και στους υποστηρικτές τους να εκμεταλλευτούν τα Στενά του Ορμούζ για να προωθήσουν εχθρικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Το Ιράν διευκρινίζει πως δεν θα επιτρέψει τη διέλευση σε πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που συμμετέχουν στις επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με πληροφορίες από Financial Times, ΑΠΕ-ΜΠΕ