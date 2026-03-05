Νέο μήνυμα Σάντσεθ κατά του πολέμου: «Ο λαός του Λιβάνου έχει την πλήρη υποστήριξή μας»

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τη στάση της διεθνούς κοινότητας απέναντι στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, εξαπέλυσε δριμεία κριτική για την κλιμάκωση της ισραηλινής στρατιωτικής επέμβασης στον Λίβανος.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός εξέφρασε έντονη ανησυχία για τις ανθρωπιστικές συνέπειες της επιχείρησης, υπογραμμίζοντας ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτική δράση έχει ήδη οδηγήσει στον εκτοπισμό χιλιάδων αμάχων, επιδεινώνοντας δραματικά την ήδη εύθραυστη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, για τη σοβαρή κατάσταση στη Βηρυτό και στο υπόλοιπο της χώρας. Ο λαός του Λιβάνου μπορεί να υπολογίζει στην πλήρη υποστήριξή μας και στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τους χιλιάδες εκτοπισμένους. Αρκετά με τις κλιμακώσεις. Όχι άλλη καταστροφή. Όχι στον πόλεμο», έγραψε ο Ισπανός πρόεδρος στο X.