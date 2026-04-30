Νέο μήνυμα Χαμενεΐ: Η μόνη θέση των ΗΠΑ είναι στον βυθό του Περσικού - Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγεται

Σκληρή απάντηση στις ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ έστειλε την Πέμπτη 30 Απριλίου ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, με νέο γραπτό μήνυμά του που δημοσιεύθηκε στην ιρανική τηλεόραση.

Τμήματα της ομιλίας του αναρτήθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό που φέρει το όνομα του Χαμενεΐ, όπου ο Ιρανός ηγέτης ανέφερε ότι ένα νέο κεφάλαιο για τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ διαμορφώνεται από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

«Η μόνη θέση για τους Αμερικανούς στον Περσικό Κόλπο είναι στον πυθμένα των υδάτων του», τόνισε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ

BREAKING: 'Only place for Americans in Persian Gulf is at the bottom of its waters', says Iran's Supreme Mojtaba Khamenei in a new message on Iranian state TV



Πρόσθεσε μάλιστα ότι η Τεχεράνη θα ασφαλίσει την περιοχή του Κόλπου και θα εξαλείψει αυτό που χαρακτήρισε ως «καταχρήσεις της πλωτής οδού από τον εχθρό».

Ο Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης ανέφερε ότι η νέα διαχείριση των Στενών του Ορμούζ θα φέρει ηρεμία, πρόοδο και οικονομικά οφέλη σε όλα τα έθνη του Κόλπου.

Στη συνέχεια σημείωσε ότι θα διαφυλάξει στενά τις πυρηνικές και πυραυλικές του δυνατότητες της χώρας στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ για τις προθέσεις των ΗΠΑ να τις καταστρέψουν.

Οι Ιρανοί θεωρούν τις πυρηνικές και πυραυλικές δυνατότητες της χώρας «ως εθνικό τους κεφάλαιο και θα τις φυλάνε σαν θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορα», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

«Ταπεινωτική ήττα» των ΗΠΑ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε ότι, δύο μήνες μετά τη μεγάλη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην περιοχή, «ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει» για τον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ.

🚨 Mojtaba Khamenei in a written message: “Today, two months after the start of the offensive campaign by the world's thugs in the region and America's shameful failure, a new chapter begins in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz” — Raylan Givens (@JewishWarrior13) April 30, 2026

«Οι βάσεις-μαριονέτες της Αμερικής ευθύνονται για την ανασφάλεια»

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ καταφέρθηκε και ενάντια στην στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή η οποία, όπως τόνισε, ευθύνεται για την περιφερειακή ανασφάλεια, η οποία έχει προκύψει από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και την Τεχεράνη που στοχεύουν χώρες της περιοχής.

«Έχει αποδειχθεί... ότι η παρουσία Αμερικανών και η εγκατάστασή τους στα εδάφη του Περσικού Κόλπου είναι ο σημαντικότερος παράγοντας ανασφάλειας στην περιοχή. Οι βάσεις-μαριονέτες της Αμερικής δεν έχουν καν τη δύναμη και την ικανότητα να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, πόσο μάλλον να υπάρχει κάποια ελπίδα ότι η Αμερική θα παράσχει ασφάλεια στους εξαρτώμενους από αυτήν ανθρώπους και στους ανθρώπους που αγαπούν την Αμερική στην περιοχή», είπε.