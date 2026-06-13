Νέο «μπιφ» μεταξύ Δούκα και ΥΠΕΣ: «Βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα» - «Να ρωτήσει το ChatGPT»

Κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και του υπουργείου Εσωτερικών με αφορμή την προωθούμενη από την κυβέρνηση λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης, δηλαδή των Πολεοδομιών, υπό την «ομπρέλα» του Κτηματολογίου.

Να σημειωθεί ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, διευκρίνισε την Πέμπτη, κατά την παρουσίαση του Κώδικα Αυτοδιοίκησης και την κατάθεση του σχεδίου στη Βουλή, ότι δεν υπάρχει αλλαγή στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις Πολεοδομίες από τον Κώδικα.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει από το φθινόπωρο του ’25 αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης των οικοδομικών αδειών, επιστρέφοντας την αρμοδιότητα στο κεντρικό κράτος από τους Δήμους που βρίσκεται σήμερα.

Το ζήτημα αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση των εκπροσώπων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), οι οποίοι προειδοποιούν με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) μόλις εκδοθεί η πρώτη διοικητική πράξη που θα αφορά τις Υπηρεσίες Δόμησης.

Δούκας: «Βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα»

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Αθηναίων κάνει αναφορά στην εν εξελίξει υπόθεση με το κύκλωμα στις Πολεοδομίες, καταγγέλλοντας τις κυβερνητικές προθέσεις.

Συγκεκριμένα, είπε: «Μήπως ακούσατε κάτι το τελευταίο διάστημα για κάποιο κύκλωμα διαφθοράς;

Ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης ήρθε στη Βουλή και μια από τις βασικές του καινοτομίες είναι πως οι πολεοδομίες φεύγουν από τους Δήμους και πάνε στις κεντρικές υπηρεσίες, για να καταπολεμήσουμε τάχα τη διαφθορά. Έτσι λέει ο Κώδικας.

Την ίδια στιγμή έχουμε δύο παραιτήσεις γενικών γραμματέων υπουργείων, έχουμε έναν ακόμη πρώην γενικό γραμματέα που είναι εμπλεκόμενος, έχουμε προφυλακισμένα υψηλόβαθμα στελέχη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και 30 ακόμη πρόσωπα κατηγορούμενους.

Αυτοί είναι που θα καταπολεμήσουν τη διαφθορά; Εμείς το λέμε στα μέρη μας «βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα».

«Ο δήμαρχος να ρωτήσει το ChatGPT»

Άμεση ήταν η αντίδραση του υπουργείου Εσωτερικών που κατηγόρησε τον κ. Δούκα για «παντελή άγνοια στην Αυτοδιοίκηση» και τον κάλεσε να σεβαστεί «το πολύ σημαντικό αξίωμα το οποίο υπηρετεί και του έχουν αναθέσει οι δημότες της πόλης».

«Για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος Αθηναίων επέλεξε να δείξει την παντελή του άγνοια για την Αυτοδιοίκηση. Για μια ακόμα φορά πριν αναφερθεί στον Κώδικα του συνιστούμε να μελετήσει (ή έστω να ρωτήσει το ChatGPT). Ωστόσο για να τον διευκολύνουμε:

A. Στον πίνακα αρμοδιοτήτων στην αρμοδιότητα 6.2.1.8 αναφέρεται ρητά «οι δήμοι έχουν αρμοδιότητα την εφαρμογή του Κώδικα Πολεοδομίας και Χωροταξίας - Νικόλαος Ταγαράς». Παράλληλα σε ισχύ παραμένει και μετά την ψήφιση του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, το άρθρο 97Α του Καλλικράτη που ρυθμίζει επικουρικά τα ζητήματα στελέχωσης των Υπηρεσιών Δόμησης.

Και κυρίως:

Στον Κώδικα Πολεοδομίας - Χωροταξίας ( νόμος 5306/26), ο οποίος ψηφίστηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο άρθρο 317 αναφέρεται ρητά «Αρμόδια όργανα για την χορήγηση των διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, εκτός αν ορίζεται ρητή από τις οικείες διατάξεις».

Σεβόμαστε απόλυτα τον Χάρη Δούκα ως Δήμαρχο Αθηναίων. Καλό θα είναι επιτέλους, να σεβαστεί και αυτός το πολύ σημαντικό αξίωμα το οποίο υπηρετεί και του έχουν αναθέσει οι δημότες της πόλης».