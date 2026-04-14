Νέο παυσίπονο υπόσχεται ισχυρή ανακούφιση χωρίς τον κίνδυνο εθισμού

Η αναζήτηση για ένα «ασφαλές» οπιοειδές έχει ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Από τη μία, τα ισχυρά παυσίπονα είναι απαραίτητα, από την άλλη, συνδέονται με εθισμό, ανοχή και θανατηφόρες επιπλοκές (π.χ. καταστολή της αναπνοής). Μια νέα μελέτη από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH) έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, παρουσιάζοντας ένα οπιοειδές που φαίνεται να προσφέρει ισχυρή δράση χωρίς παρενέργειες.

Το νέο αυτό μόριο δοκιμάστηκε σε πειραματόζωα και έδειξε ότι μπορεί να ανακουφίζει τον πόνο χωρίς να προκαλεί αναπνευστική καταστολή, ανοχή ή έντονα συμπτώματα εξάρτησης. Αν αυτά τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν και σε ανθρώπους, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια ριζική αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο πόνος — και ίσως και η ίδια η κρίση των οπιοειδών.

Γιατί τα οπιοειδή είναι τόσο επικίνδυνα

Τα κλασικά οπιοειδή, όπως η μορφίνη και η φαιντανύλη, δρουν ενεργοποιώντας τους λεγόμενους μ-οπιοειδείς υποδοχείς στον εγκέφαλο. Αυτή η ενεργοποίηση μειώνει την αίσθηση του πόνου, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει την αναπνοή και το σύστημα ανταμοιβής, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για εξάρτηση. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι όσο πιο ισχυρό είναι το φάρμακο, τόσο μεγαλύτερος είναι συνήθως και ο κίνδυνος.

Οι ερευνητές στράφηκαν σε μια λιγότερο γνωστή κατηγορία συνθετικών οπιοειδών, τις νιταζένες, οι οποίες είχαν εγκαταλειφθεί από τη δεκαετία του 1950 λόγω της εξαιρετικά υψηλής ισχύος τους. Αντί να τις απορρίψουν, επέλεξαν να τις επανασχεδιάσουν, προσπαθώντας να διατηρήσουν την αποτελεσματικότητά τους αλλά να περιορίσουν τις επικίνδυνες παρενέργειες.

Στο επίκεντρο της μελέτης βρέθηκε αρχικά μια ουσία που παραμένει στον εγκέφαλο για μόλις λίγα λεπτά, αλλά προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο για ώρες. Αυτό το παράδοξο οδήγησε τους επιστήμονες σε ένα δεύτερο μόριο, το οποίο προκύπτει από τη διάσπαση του πρώτου και φαίνεται να είναι υπεύθυνο για τη μακρά διάρκεια δράσης.

Το εύρημα που αλλάζει το παιχνίδι

Το νέο αυτό μόριο εμφανίζει ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο προφίλ: προσφέρει ισχυρή αναλγησία, αλλά χωρίς να επιβραδύνει την αναπνοή — τον βασικό λόγο που τα οπιοειδή μπορεί να γίνουν θανατηφόρα. Επιπλέον, η επαναλαμβανόμενη χορήγηση δεν οδήγησε σε ανοχή ή εξάρτηση στα πειραματόζωα, κάτι που αποτελεί τεράστια απόκλιση από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Αν και τα ζώα έδειξαν κάποια προτίμηση στη λήψη της ουσίας, η συμπεριφορά αυτή δεν διατηρήθηκε όταν το φάρμακο αποσύρθηκε. Σε αντίθεση με ουσίες όπως η ηρωίνη, όπου η αναζήτηση συνεχίζεται ακόμη και χωρίς διαθεσιμότητα, εδώ η επιθυμία υποχώρησε γρήγορα — ένα στοιχείο που υποδηλώνει χαμηλότερο εθιστικό δυναμικό.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η διαφορά αυτή σχετίζεται με τον τρόπο που το φάρμακο επηρεάζει την ντοπαμίνη. Αντί για απότομες «εκρήξεις» που ενισχύουν τη δημιουργία εθισμού, προκαλεί μια πιο αργή και σταθερή απελευθέρωση, μειώνοντας την ένταση της επιθυμίας και τον κίνδυνο υποτροπής.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της ιατρικής

Τα ευρήματα αμφισβητούν μια βασική πεποίθηση της φαρμακολογίας: ότι τα ισχυρά οπιοειδή δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και ασφαλή. Αν η νέα αυτή προσέγγιση επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο όχι μόνο για καλύτερη αντιμετώπιση του πόνου, αλλά και για νέες θεραπείες της εξάρτησης από οπιοειδή. Σε μια εποχή όπου η κρίση των οπιοειδών συνεχίζει να κοστίζει ζωές, η προοπτική ενός ισχυρού αλλά λιγότερο επικίνδυνου αναλγητικού δεν είναι απλώς επιστημονική εξέλιξη — είναι μια πιθανή αλλαγή κανόνων.