Νέο πειθαρχικό παράπτωμα του Λιβάγια: Εκτός προετοιμασίας μετά από έντονο καυγά στην προπόνηση

Σοβαρό πειθαρχικό ζήτημα προέκυψε στη Χάιντουκ, με τον Μάρκο Λιβάγια να αποχωρεί από το βασικό στάδιο προετοιμασίας της ομάδας στο Μπλεντ της Σλοβενίας, έπειτα από απόφαση της διοίκησης.

Ο κροατικός σύλλογος ανακοίνωσε πως ο 33χρονος επιθετικός απομακρύνθηκε λόγω παραβίασης των εσωτερικών κανονισμών και μη συμμόρφωσης με τους κανόνες που είχαν τεθεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Σύμφωνα με κροατικά δημοσιεύματα, το περιστατικό ξεκίνησε όταν οκτώ ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους και ο πρώην άσος της ΑΕΚ, βγήκαν για να γιορτάσουν την πρόκριση της εθνικής Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τη νίκη επί της Γκάνας. Αν και επέστρεψαν εγκαίρως, η έξοδός τους έγινε γνωστή στη διοίκηση της ομάδας.

Ως συνέπεια, ο προπονητής Γκονθάλο Γκαρθία επέβαλε στους συγκεκριμένους παίκτες πιο απαιτητικό πρόγραμμα στην επόμενη προπόνηση, με συνεχόμενα τρεξίματα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που ακολούθησαν πιο χαλαρό πρόγραμμα.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Λιβάγια, ο οποίος φέρεται να είχε λεκτική αντιπαράθεση τόσο με τον Ισπανό τεχνικό όσο και με τον αθλητικό διευθυντή Ρόμπερτ Γκραφ. Μετά το επεισόδιο, αποφασίστηκε η άμεση επιστροφή του στο Σπλιτ.

⚪️💣 NEW: Marko Livaja has been removed from Hajduk's pre-season camp after refusing a disciplinary punishment.



According to reports, several players were ordered to do extra running for breaching club discipline, but while the others complied, Livaja refused.



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Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Χάιντουκ υπογράμμισε πως η απόφαση ελήφθη με γνώμονα το συμφέρον του συλλόγου, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ο Μάρκο είναι ανεκτίμητος για τη Χάιντουκ, όμως πάνω απ' όλα βρίσκεται η ομάδα. Θα υπάρξει ενημέρωση για τις επόμενες αποφάσεις το προσεχές διάστημα».