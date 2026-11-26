Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, αλλά και προς τη Λιβύη, στέλνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάζοντας στο ίδιο κάδρο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και τις προσπάθειες παρεμπόδισης ενεργειακών έργων που συνδέουν την Ελλάδα με την Κύπρο.

Με ψήφισμά του, το οποίο εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει με κατηγορηματικό τρόπο ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 είναι άκυρο και δεν μπορεί να παράγει έννομα αποτελέσματα για τρίτα κράτη. Παράλληλα, καταδικάζει την επικύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν μεταβάλλει το νομικό καθεστώς της συμφωνίας.

Η σημασία του ψηφίσματος δεν περιορίζεται στην επανάληψη της ευρωπαϊκής θέσης για το μνημόνιο. Για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδέει τόσο άμεσα τις τουρκικές μονομερείς ενέργειες με την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων ευρωπαϊκών μέτρων, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο στοχευμένων κυρώσεων.

Το μήνυμα για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και τις τουρκικές NAVTEX

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι ευρωβουλευτές δεν περιορίζονται στο ζήτημα της συμφωνίας Τουρκίας – Λιβύης, αλλά καταγράφουν συγκεκριμένες τουρκικές ενέργειες που, όπως επισημαίνουν, συνδέονται με την προσπάθεια προώθησης των διεκδικήσεων της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Στο ψήφισμα καταδικάζεται η εξαγγελία τουρκικών θαλάσσιων πάρκων πέρα από τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στην πολιτική εργαλειοποίηση των NAVTEX, στις παραβιάσεις χωρικών υδάτων και στην παράνομη αλιεία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Άγκυρα να απέχει από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και να μην επιχειρεί να παρεμβαίνει στην πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων και στην υλοποίηση του Great Sea Interconnector, του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα πεδία αντιπαράθεσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ευρωπαϊκή παρέμβαση δεν αφορά πλέον μόνο τη νομική αμφισβήτηση του τουρκολιβυκού μνημονίου, αλλά και την προστασία ενεργειακών υποδομών και έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Κρήτη και Δωδεκάνησα στο επίκεντρο – Όχι σε θαλάσσια όρια χωρίς την Ελλάδα

Εξίσου σημαντική είναι η ρητή αναφορά στα δικαιώματα των ελληνικών νησιών σε θαλάσσιες ζώνες, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κατονομάζει την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα και την Κύπρο και καλούν την Τουρκία και τη Λιβύη να προσχωρήσουν πλήρως στο καθεστώς της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Παράλληλα, αποδοκιμάζουν το τουρκικό casus belli, ενώ διατυπώνουν με σαφήνεια ότι η Τουρκία και η Λιβύη δεν μπορούν να καθορίζουν θαλάσσια όρια σε βάρος της Ελλάδας χωρίς τη συναίνεσή της.

Το ψήφισμα ζητά ακόμη την ακύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου και των συναφών συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες, καθώς και να μην εκδίδονται ή εφαρμόζονται άδειες για δραστηριότητες σε θαλάσσιες ζώνες στις οποίες τρίτα κράτη έχουν δικαιώματα.

Στο τραπέζι κυρώσεις και επανεξέταση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης

Το πλέον ενδιαφέρον πολιτικό στοιχείο του ψηφίσματος βρίσκεται, ωστόσο, στις προτάσεις για την επόμενη ημέρα και στα εργαλεία που καλείται να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά συντονισμένη διπλωματική δράση για την προστασία των συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών-μελών της, προτείνοντας παράλληλα ενίσχυση της ευρωπαϊκής παρουσίας στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας.

Μάλιστα, κάνει ειδική αναφορά στο μοντέλο της επιχείρησης ASPIDES, ζητώντας ισχυρότερη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία των υποθαλάσσιων υποδομών, των ενεργειακών διαδρόμων και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Στο ίδιο πλαίσιο, καλεί το Συμβούλιο της ΕΕ να εξετάσει την επιβολή στοχευμένων κυρώσεων, εφόσον η εφαρμογή του τουρκολιβυκού μνημονίου οδηγήσει σε παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων κρατών-μελών.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η αναφορά στη χρηματοδοτική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο με την Τουρκία όσο και με τη Λιβύη. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να επανεξεταστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ευρωπαϊκοί πόροι δεν θα καταλήγουν να υποστηρίζουν δραστηριότητες που σχετίζονται με την εφαρμογή του μνημονίου.

Πρόκειται για μια σαφή προσπάθεια να συνδεθεί η ευρωπαϊκή οικονομική και χρηματοδοτική συνεργασία με τη συμπεριφορά των δύο χωρών και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Τρίμηνη προθεσμία στην Κομισιόν και την ύπατη εκπρόσωπο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν περιορίζεται σε πολιτικές διακηρύξεις. Ζητά από την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλουν, εντός τριών μηνών, συγκεκριμένη έκθεση για τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί.

Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα διπλωματικά διαβήματα προς τις εμπλεκόμενες πλευρές, τις εγγυήσεις ότι η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν υποστηρίζει δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου, καθώς και τυχόν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και άλλων κρατών-μελών.

Το ψήφισμα στηρίζεται στην πάγια θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο είχε ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2020 χαρακτηρίσει το μνημόνιο του 2019 ως αντίθετο προς τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών, ενώ τον Νοέμβριο του 2022 είχε ζητήσει την ακύρωσή του.

Η νέα παρέμβαση έρχεται μετά την επικύρωση του μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης και επιχειρεί να αποτρέψει τη μετατροπή μιας συμφωνίας που αμφισβητείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάση για νέες διεκδικήσεις και τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο.