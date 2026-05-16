Νέο Renault Clio ECO G Turbo 120 EDC οικονομία & αυτονομία, με Bi-Fuel κινητήρα

Το Clio διευρύνει τη γκάμα του με την έκδοση Eco G turbo 120 EDC, που αξιοποιεί το μοναδικό σύστημα κίνησης Renault bi-fuel (βενζίνης/LPG) προσφέρoντας: Ευκολία στην οδήγηση, χάρη στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, χαμηλό κόστος χρήσης, με τιμή καυσίμου τουλάχιστον 40% χαμηλότερη της βενζίνης, συνολική αυτονομία έως και 1.450 χλμ.

Πλούσια γκάμα κινητήρων Clio

Το Renault Clio ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στην κατηγορία, με την άφιξη της νέας έκδοσης Eco G turbo 120 EDC, που αξιοποιεί ένα σύγχρονο bi-fuel σύστημα κίνησης (βενζίνης – LPG), προσφέροντας μια ουσιαστική εναλλακτική στις διαθέσιμες επιλογές βενζίνης και full hybrid E-Tech τεχνολογίας της γκάμας. Χάρη στη διάταξη διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) και στις δύο ξεχωριστές δεξαμενές, το Clio Eco G turbo 120 προσφέρει υψηλό επίπεδο καθημερινής ευελιξίας και συνολική αυτονομία έως 1.450 km — ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην κατηγορία, που ενισχύει την ελκυστικότητα του μοντέλου τόσο για ιδιώτες, όσο και για εταιρικούς πελάτες. Το εργοστασιακό σύστημα bi-fuel συνεργάζεται με τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.2 άμεσου ψεκασμού.

Σε σύγκριση με το bi-fuel σύστημα κίνησης του Clio 5 (Eco G 100), το νέο Eco G turbo 120 έχει αναβαθμιστεί ώστε να αποδίδει συνολική ισχύ 120 hp (+20 hp) και μέγιστη ροπή 200 Nm (+30 Nm).

Άνεση & ευελιξία με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC

Διαθέσιμο αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, το σύστημα κίνησης Eco G turbo 120 έχει μέση κατανάλωση από 6,5 l/100 km σε λειτουργία LPG, με εκπομπές CO₂ από 106 g/km. Σε λειτουργία βενζίνης, το Clio Eco G turbo 120 καταναλώνει 5,4 l/100 km με εκπομπές CO₂ 122 g/km.

Το αυτόματο κιβώτιο EDC αξιοποιεί διάταξη δύο συμπλεκτών, προσφέροντας γρήγορες αλλαγές σχέσεων, χωρίς διακοπή στη μετάδοση της ροπής. Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει ομαλή και άνετη οδήγηση σε κάθε συνθήκη, ενώ τα paddles στο τιμόνι επιτρέπουν άμεσο χειροκίνητο έλεγχο, όταν το ζητά ο οδηγός.

Μεγαλύτερη δεξαμενή LPG (+25%)

Σε λειτουργία LPG, με το bi-fuel σύστημα κίνησης Eco G turbo 120, το Clio εκπέμπει κατά μέσο όρο 10% λιγότερο CO₂ σε σχέση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα. Παράλληλα, η χρηστικότητα ενισχύεται λόγω της δεξαμενής LPG αυξημένης χωρητικότητας κατά 25% (σε σχέση με το CLIO V), από 40 σε 50 λίτρα. Σε συνδυασμό με τη δεξαμενή βενζίνης των 39 λίτρων, το νέο σύνολο εξασφαλίζει συνολική αυτονομία έως 1.450 km.

Αξιόπιστη τεχνολογία, με απτά οφέλη για τον πελάτη

Η τεχνολογία bi-fuel (βενζίνης/LPG) βασίζεται στην αποδεδειγμένη τεχνογνωσία του Renault Group, με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας και εφαρμογής στα μοντέλα Renault & Dacia. Καθώς πρόκειται για τεχνολογία με εργοστασιακή τοποθέτηση, στη γραμμή παραγωγής των μοντέλων, χαρακτηρίζεται από την αξιοπιστία που διακρίνει όλη τη γκάμα κινητήρων του Clio (βενζίνη, full hybrid), ενώ πλαισιώνεται από την ίδια εργοστασιακή εγγύηση. Από το στάδιο του σχεδιασμού, το σύστημα κίνησης Renault bi-fuel έχει εξελιχθεί ειδικά για λειτουργία με LPG. Η δεξαμενή υγραερίου τοποθετείται στη θέση που κανονικά καταλαμβάνει η ρεζέρβα, χωρίς να επηρεάζει το μέγεθος της δεξαμενής βενζίνης ή αυτό του χώρου αποσκευών που, στο Clio, είναι από τους μεγαλύτερους στην κατηγορία.

Η νέα έκδοση Renault Clio Eco-G turbo 120 EDC είναι διαθέσιμη από €22.900, στο επίπεδο εξοπλισμού Evolution, ενώ πλαισιώνεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών και δωρεάν οδική βοήθεια για 5 χρόνια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά νέου Renault Clio Eco-G turbo 120 EDC

• Διπλού καυσίμου: Βενζίνη & LPG

• Κινητήρας: 1,2 λίτρου 3κύλινδρος turbo (1.200 cm³) άμεσου ψεκασμού

• Δεξαμενές καυσίμου: 39 λίτρα βενζίνης & 50 λίτρα LPG

• Συνολική αυτονομία: Έως 1.450 km

• Ισχύς: 120 hp (90 kW)

• Μέγιστη ροπή: 200 Nm

• Εκπομπές CO₂: Από 106 g/km για LPG & 122 g/km για βενζίνη

• Κατανάλωση καυσίμου: Από 6,5 l/100 km για LPG & 5,4 l/100 km για βενζίνη

• Επιτάχυνση 0–100 km: 9,8 δευτερόλεπτα

• Κιβώτιο: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη EDC 6 σχέσεων