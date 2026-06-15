Νέο «σαφάρι» για μεθυσμένους οδηγούς στην Αττική: 8 συλλήψεις και 27.042 αλκοτέστ σε ένα 4ήμερο

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Νέα μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό οδηγών που είχαν ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης αλκοόλ πραγματοποίησαν οι δυνάμεις της Τροχαίας στο λεκανοπέδιο της Αττικής, από το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 15 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών, ειδική εξόρμηση πραγματοποιήθηκε σε όλο το λεκανοπέδιο, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α..

Στο πλαίσιο αυτό διενεργήθηκαν 27.042 αλκοτέστ, βεβαιώθηκαν 212 παραβάσεις, ενώ 8 οδηγοί συνελήφθησαν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 4.185 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.ά.

Ακόμα, 368 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, εκ των οποίων 100 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 660 άδειες ικανότητας οδήγησης και 200 άδειες κυκλοφορίας.

Συνολικά, για όλες τις παραβάσεις, πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις οδηγών.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,78% επί του συνόλου.

Όπως διαμηνύεται από την Τροχαία, οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.