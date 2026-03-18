Νέο σφοδρό επεισόδιο Γεωργιάδη - Κωνσταντοπούλου: «Κύριε πρόεδρε, με βιντεοσκοπεί» - «Έτρωγε κράκερ»

Νέο σφοδρό επεισόδιο ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου σημειώθηκε στη Βουλή. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας προκειμένου να παρέμβει στη συζήτηση διακρατικής συμφωνίας του υπουργείου Υγείας.

Τότε, από τα υπουργικά έδρανα, ο κ. Γεωργιάδης διαμαρτυρήθηκε έντονα και ζήτησε επιμόνως να έρθει στην αίθουσα ο Πρόεδρος της Βουλής. «Κοιτά τραμπουκισμοί» φώναξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια επικράτησε πανδαιμόνιο, με αποτέλεσμα ο προεδρεύων, Γιάννης Πλακιωτάκης, να διακόψει τη συνεδρίαση.

Κατά πληροφορίες, λίγο πριν ανέβει στο βήμα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε να βιντεοσκοπεί τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Οι διάλογοι πριν τη διακοπή είναι ενδεικτικοί:

Άδωνις Γεωργιάδης: Συγγνώμη, συγγνώμη. Κύριε πρόεδρε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχω τον λόγο κύριε πρόεδρε;

Άδωνις Γεωργιάδης: Με συγχωρείτε κ. πρόεδρε. Να διαγράψει το βίντεο. Αν δεν έρθει ο πρόεδρος της Βουλής εδώ δεν το δέχομαι. Προσωπικά δεδομένα απαγορεύονται. Απαγορεύονται. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κοίτα εδώ τραμπουκισμοί.

Γιάννης Πλακιωτάκης: Διακόπτουμε την συνεδρίαση.

Το κράκερ και ο... Χίτλερ

Αμέσως μόλις επανεκκίνησε η συνεδρίαση, ο προεδρεύων, Γιώργος Γεωργαντάς, ενημέρωσε πως τα πρακτικά της συνεδρίασης θα παραπεμφθούν στην επιτροπή Δεοντολογίας.

Τότε, ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε να υπάρξει καταδίκη από το προεδρείο της πράξης της Ζωής Κωνσταντοπούλου να τον βιντεοσκοπήσει λέγοντας πως δεν γίνεται να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Για «απαράδεκτη» ενέργεια της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, έκανε λόγο ο Γιώργος Γεωργαντάς, λέγοντας πως «δεν χρειαζόμαστε νέους βιντεολήπτες, εκτός και εάν κάποιοι θέλουν να κάνουν νέα καριέρα…».

Τότε, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε εκ νέου στον Άδωνι Γεωργιάδη, καταγγέλλοντας πως… έτρωγε κράκερ μέσα στην Ολομέλεια. Η ίδια επανέλαβε τους χαρακτηρισμούς εις βάρος του, αποκαλώντας τον, ανάμεσα στα άλλα, «φασίστα».

Απαντώντας, ο υπουργός Υγείας ανέφερε: «Με έπιασε το στομάχι μου και πήγα και πήρα ένα κουτί κράκερ και έτρωγα μισό κράκερ. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό», όπως είπε.

«Όποιος την πλησιάζει φεύγει μακριά. Και οι βουλευτές και οι υπάλληλοί της. Δεν ασχολούμαι άλλο μαζί της, η περίπτωσή της ανήκει σε άλλες επιστήμες», ανέφερε ο ίδιος.

Όταν μάλιστα ο Γιώργος Γεωργαντάς δεν της έδινε τον λόγο, εκείνη φώναξε από τα έδρανα: «Χίτλερ». «Όποιος τα λέει αυτά, πρέπει να αναρωτηθεί ποιος τελικά είναι ο Χίτλερ…», απάντησε τότε ο αντιπρόεδρος της Βουλής κι έλαβε το χειροκρότημα των βουλευτών της ΝΔ.