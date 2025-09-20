Νέο σφυροκόπημα της Ουκρανίας από τη Ρωσία με 40 πυραύλους - Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Νέα «μαζική επίθεση» κατά της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, με 40 πυραύλους και γύρω στα 580 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν δεκάδες, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Όλη τη νύχτα, η Ουκρανία δεχόταν μαζική επίθεση από τη Ρωσία», σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κάθε πλήγμα αυτού του είδους δεν ανταποκρίνεται σε μια στρατιωτική ανάγκη, αλλά σε μια σκόπιμη στρατηγική της Ρωσίας που αποσκοπεί να τρομοκρατήσει τους αμάχους και να καταστρέψει τις υποδομές μας», κατήγγειλε ο Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζήτησε επίσης από τους συμμάχους του Κιέβου επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και να επιβάλουν επιπρόσθετες κυρώσεις στη Μόσχα.

«Η Ουκρανία έχει αποδείξει ότι μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της και την Ευρώπη, αλλά για (να υπάρξει) μια αξιόπιστη ασπίδα, πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού», σημείωσε.

Πυρά και θύματα σε όλη τη χώρα

Λίγο νωρίτερα οι αρχές της Ντνιπροπετρόφσκ, στην κεντροανατολική Ουκρανία, είχαν ανακοινώσει ότι η περιφέρεια αυτή δέχθηκε μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones.

«Η περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο μαζικής επίθεσης», σημείωσε ο Σέρχιι Λίσακ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της Ντνιπροπετρόφσκ σε μήνυμά του στο Telegram, προσθέτοντας ότι κτίρια επιχειρήσεων καταστράφηκαν και ότι προκλήθηκαν πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τον Λίσακ, που επικαλέστηκε νεώτερο απολογισμό για τις απώλειες στην περιφέρεια, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 26 τραυματίστηκαν.

Μεγάλες ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια της νύχτας της Παρασκευής προς σήμερα, Σάββατο, ανέφεραν επίσης οι αρχές κι άλλων περιφερειών της Ουκρανίας.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Τσερνίχιβ στη βόρεια Ουκρανία και τη Χμελνίτσκι στη δυτική, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα παράλληλα με την ουκρανική πολεμική αεροπορία, τα ουκρανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 552 drones και 31 πυραύλους.