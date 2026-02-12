Νέο σκάνδαλο στο Λούβρο: Χειροπέδες σε 9 άτομα για απάτη με εισιτήρια - Ανάμεσά τους 2 υπάλληλοι

Νέο σκάνδαλο απασχολεί τις τελευταίες ώρες τη διοίκηση του Λούβρου καθώς η γαλλική αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει ένα «μεγάλης κλίμακας» δίκτυο απάτης που αφορούσε στην έκδοση των εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και δυο υπάλληλοι. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου μετά από «αναφορά από το μουσείο του Λούβρου», δήλωσε εκπρόσωπος.

«Με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του το Μουσείο, υποψιαζόμαστε την ύπαρξη ενός δικτύου που οργανώνει απάτες μεγάλης κλίμακας», πρόσθεσε.

Σημείωσε δε ότι το μουσείο, με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο, αντιμετωπίζει «αύξηση και διαφοροποίηση στην απάτη με τα εισιτήρια» και, ως απάντηση, έχει εφαρμόσει ένα «δομημένο» σχέδιο κατά της απάτης σε συνεργασία με το προσωπικό του και την αστυνομία. Σύμφωνα με μια πηγή που μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP και που παρακολουθεί την υπόθεση, το σχέδιο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2024.

Από την πλευρά της, η γαλλική εφημερίδα Le Parisien ανέφερε ότι συνελήφθησαν εννέα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο υπαλλήλων μουσείου και δύο ξεναγών. Στόχος των απατεώνων ήταν οι κινέζοι τουρίστες που επισκέπτονταν το μουσείο, ανέφερε μεταξύ άλλων η εφημερίδα.

Πάντως, πρόκειται για το δεύτερο σκάνδαλο που απασχολεί τη διεύθυνση του γαλλικού μουσείου μετά την κινηματογραφική ληστεία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο όπου εκλάπησαν κοσμήματα του γαλλικού Στέμματος αξίας περίπου 85 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία δεν έχουν, μέχρι σήμερα, εντοπιστεί. Για αυτή την υπόθεση συνελήφθησαν τα τέσσερα φερόμενα μέλη της ομάδας ωστόσο ο «εγκέφαλος» έχει διαφύγει.

Τους τελευταίους μήνες μάλιστα, τα συνδικάτα έχουν ξεκινήσει πολυήμερες απεργίες στο Λούβρο, πιέζοντας για περισσότερες προσλήψεις, υψηλότερους μισθούς και καλύτερη συντήρηση του μουσείου.