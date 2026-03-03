Νέο σοκ στην ενέργεια: +30% το φυσικό αέριο – Στα 80,6 δολάρια το πετρέλαιο
Εκρηκτικό ράλι λόγω Μέσης Ανατολής – Εκτός λειτουργίας LNG στο Κατάρ, κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, φόβοι για νέα ιρανικά πλήγματα.
Σε καθεστώς ενεργειακού συναγερμού μπαίνουν ξανά οι αγορές, καθώς η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή τινάζει στον αέρα τιμές και προβλέψεις. Το φυσικό αέριο καταγράφει νέο άλμα +30%, ενώ το πετρέλαιο ακολουθεί ανοδική τροχιά, με το βλέμμα στραμμένο σε ενδεχόμενα νέα χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές.
Η εικόνα θυμίζει ντόμινο: στρατιωτικές επιθέσεις, διακοπές λειτουργίας εγκαταστάσεων, μπλοκαρισμένες θαλάσσιες οδοί. Το αποτέλεσμα; Ασφυκτική πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.
Φυσικό αέριο: Ράλι χωρίς «ταβάνι»
Μετά τη χθεσινή εκτίναξη +40%, η τιμή του φυσικού αέριο συνεχίζει την κούρσα. Σήμερα καταγράφει άνοδο +30%, φτάνοντας τα 57,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
Η άνοδος δεν είναι θεωρητική. Μεταφράζεται σε:
- αυξημένο ενεργειακό κόστος για βιομηχανίες,
- νέες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά,
- ανατροπή επιχειρηματικών προϋπολογισμών,
- φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.
Κυβερνήσεις και αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα. Όσο η αβεβαιότητα παραμένει, η μεταβλητότητα θα είναι ο κανόνας.
Κατάρ και Στενά του Ορμούζ: Ο «λαιμός του μπουκαλιού»
Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται το Κατάρ, που καλύπτει περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG. Οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου παραμένουν εκτός λειτουργίας, περιορίζοντας σημαντικά τη διαθέσιμη προσφορά.
Ακόμη όμως και αν επανεκκινήσουν, υπάρχει ένα κρίσιμο εμπόδιο: τα Στενά του Ορμούζ. Το πέρασμα-κλειδί για τη διεθνή ενεργειακή τροφοδοσία παραμένει κλειστό, μπλοκάροντας τη διέλευση φορτίων προς τις αγορές κατανάλωσης.
Με απλά λόγια: ακόμη κι αν υπάρχει αέριο, δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να φτάσει εκεί που χρειάζεται.
Πετρέλαιο: Στα 80,6 δολάρια το μπρεντ
Ανοδικά κινείται και το πετρέλαιο. Το Brent ενισχύεται κατά +3,7% και διαμορφώνεται στα 80,6 δολάρια το βαρέλι.
Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ένταση μπορεί να κλιμακωθεί περαιτέρω,ιδίως εάν υπάρξουν νέα ιρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας ή άλλων χωρών του Περσικού Κόλπου. Σε ένα τέτοιο σενάριο, δεν αποκλείεται νέο ανοδικό κύμα μέσα στις επόμενες ώρες.
Τι σημαίνει για την οικονομία
Η ενεργειακή αγορά λειτουργεί ως βαρόμετρο για το σύνολο της οικονομίας. Η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή απειλεί:
- την παγκόσμια ανάπτυξη,
- τη σταθερότητα των χρηματαγορών,
- τη νομισματική πολιτική κεντρικών τραπεζών,
- την πορεία του πληθωρισμού.
Και, τελικά, το πορτοφόλι νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
Η αγορά δείχνει νευρική και δικαιολογημένα. Όταν κλείνει η στρόφιγγα της ενέργειας, το κόστος δεν μένει ποτέ μόνο στον παραγωγό. Συνήθως καταλήγει στον τελικό καταναλωτή.