Νέο σοκ στην ενέργεια: +30% το φυσικό αέριο – Στα 80,6 δολάρια το πετρέλαιο

Εκρηκτικό ράλι λόγω Μέσης Ανατολής – Εκτός λειτουργίας LNG στο Κατάρ, κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, φόβοι για νέα ιρανικά πλήγματα.

Χριστιάννα Κούσιου

Σε καθεστώς ενεργειακού συναγερμού μπαίνουν ξανά οι αγορές, καθώς η πολεμική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή τινάζει στον αέρα τιμές και προβλέψεις. Το φυσικό αέριο καταγράφει νέο άλμα +30%, ενώ το πετρέλαιο ακολουθεί ανοδική τροχιά, με το βλέμμα στραμμένο σε ενδεχόμενα νέα χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές.

Η εικόνα θυμίζει ντόμινο: στρατιωτικές επιθέσεις, διακοπές λειτουργίας εγκαταστάσεων, μπλοκαρισμένες θαλάσσιες οδοί. Το αποτέλεσμα; Ασφυκτική πίεση στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Φυσικό αέριο: Ράλι χωρίς «ταβάνι»

Μετά τη χθεσινή εκτίναξη +40%, η τιμή του φυσικού αέριο  συνεχίζει την κούρσα. Σήμερα καταγράφει άνοδο +30%, φτάνοντας τα 57,7 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η άνοδος δεν είναι θεωρητική. Μεταφράζεται σε:

  • αυξημένο ενεργειακό κόστος για βιομηχανίες,
  • νέες πιέσεις στα δημόσια οικονομικά,
  • ανατροπή επιχειρηματικών προϋπολογισμών,
  • φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού.

Κυβερνήσεις και αγορές παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα. Όσο η αβεβαιότητα παραμένει, η μεταβλητότητα θα είναι ο κανόνας.

Κατάρ και Στενά του Ορμούζ: Ο «λαιμός του μπουκαλιού»

Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκεται το Κατάρ, που καλύπτει περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών LNG. Οι εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου παραμένουν εκτός λειτουργίας, περιορίζοντας σημαντικά τη διαθέσιμη προσφορά.

Ακόμη όμως και αν επανεκκινήσουν, υπάρχει ένα κρίσιμο εμπόδιο: τα Στενά του Ορμούζ. Το πέρασμα-κλειδί για τη διεθνή ενεργειακή τροφοδοσία παραμένει κλειστό, μπλοκάροντας τη διέλευση φορτίων προς τις αγορές κατανάλωσης.

Με απλά λόγια: ακόμη κι αν υπάρχει αέριο, δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να φτάσει εκεί που χρειάζεται.

Πετρέλαιο: Στα 80,6 δολάρια το μπρεντ

Ανοδικά κινείται και το πετρέλαιο. Το Brent  ενισχύεται κατά +3,7% και διαμορφώνεται στα 80,6 δολάρια το βαρέλι.

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η ένταση μπορεί να κλιμακωθεί περαιτέρω,ιδίως εάν υπάρξουν νέα ιρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας ή άλλων χωρών του Περσικού Κόλπου. Σε ένα τέτοιο σενάριο, δεν αποκλείεται νέο ανοδικό κύμα μέσα στις επόμενες ώρες.

Τι σημαίνει για την οικονομία

Η ενεργειακή αγορά λειτουργεί ως βαρόμετρο για το σύνολο της οικονομίας. Η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή απειλεί:

  • την παγκόσμια ανάπτυξη,
  • τη σταθερότητα των χρηματαγορών,
  • τη νομισματική πολιτική κεντρικών τραπεζών,
  • την πορεία του πληθωρισμού.

Και, τελικά, το πορτοφόλι νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η αγορά δείχνει νευρική  και δικαιολογημένα. Όταν κλείνει η στρόφιγγα της ενέργειας, το κόστος δεν μένει ποτέ μόνο στον παραγωγό. Συνήθως καταλήγει στον τελικό καταναλωτή.

