Νέο συγκλονιστικό βίντεο από Βενεζουέλα: Πισίνα αδειάζει από νερό την ώρα του φονικού σεισμού

Ένα νέο τρομακτικό βίντεο από τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου (τοπική ώρα) κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνοντας μία πισίνα σε σπίτι σχεδόν να αδειάζει από νερό, την ώρα της ισχυρής ταλάντωσης που προκάλεσαν τα 7,5 Ρίχτερ.

Το σπίτι βρίσκεται στην περιοχή της Λα Γκουάιρα, η οποία χτυπήθηκε πιο σφοδρά από τον Εγκέλαδο, με εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες ανθρώπους να έχουν ανασυρθεί νεκροί από τα ερείπια.

Κάμερα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης καταγράφει τη στιγμή που οι κάτοικοι βρίσκονται στην αυλή του σπιτιού, τη στιγμή που αρχίζει η σεισμική δόνηση. Ολόκληρο το οικοδόμημα μαζί με τα έπιπλα μετακινείται από την ταλάντωση, οι άνθρωποι σωριάζονται στο έδαφος, ενώ στην πισίνα αναπτύσσεται ισχυρός κυματισμός που ρίχνει μεγάλη ποσότητα του νερού από έξω με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η αυλή.

Πάνω από 3.500 οι νεκροί

Την ίδια ώρα, οι νεκροί από την τεράστια φυσική καταστροφή ξεπερνούν τους 3.500. Ειδικότερα, τουλάχιστον 3.535 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.

Οι απανωτοί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου αποτελούν μία από τις χειρότερες σεισμικές καταστροφές στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής και τον ισχυρότερο σεισμό που πλήττει τη χώρα σε διάστημα πάνω από 100 χρόνια.

Η προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων δείχνει ότι περισσότερα από 58.000 κτίρια ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές ή να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τις επίσημες κυβερνητικές εκτιμήσεις.