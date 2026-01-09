Νέο συμβάν με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ: Συνοριοφύλακες άνοιξαν πυρ κατά ΙΧ στο Πόρτλαντ - 2 τραυματίες

Αναστάτωση προκάλεσε νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς από ομοσπονδιακούς πράκτορες στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη φορά στο Πόρτλαντ, όπως μεταδίδει το Reuters.

Όλα αυτά εν μέσω κλίματος έντασης που επικρατεί μετά τον θάνατο 37χρονης γυναίκας από πυρά αστυνομικού της υπηρεσίας μετανάστευσης λίγες ώρες νωρίτερα στη Μινεάπολη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), συνοριοφύλακες πραγματοποιούσαν στοχευμένο έλεγχο σε όχημα, όταν ο οδηγός επιχείρησε να κινηθεί εναντίον τους με το αυτοκίνητο, θέτοντας –όπως αναφέρεται– σε κίνδυνο τη ζωή τους. Υπό αυτές τις συνθήκες, πράκτορας άνοιξε πυρ «ευρισκόμενος σε άμυνα».

Από την πλευρά της, η αστυνομική διεύθυνση του Πόρτλαντ ανακοίνωσε ότι δύο άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, καθώς η ένταση παραμένει υψηλή μετά τα πρόσφατα γεγονότα στη Μινεσότα.

Συνδέουν τον οδηγό με την εγκληματική οργάνωση «Tren de Aragua»

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η εκπρόσωπος του DHS Τρίσια ΜακΛάφλιν υποστήριξε ότι ο έλεγχος αφορούσε παράτυπο μετανάστη από τη Βενεζουέλα, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με τη διεθνή εγκληματική οργάνωση «Tren de Aragua» και να είχε εμπλακεί σε πρόσφατο επεισόδιο με πυροβολισμούς στην περιοχή.

Το FBI γνωστοποίησε ότι έχει αναλάβει τη διερεύνηση του επεισοδίου, στο οποίο ενεπλάκησαν πράκτορες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP).

Η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Πόρτλαντ, Ελάνα Πιρτλ-Γκίνι, δήλωσε ότι οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται και βρίσκονται εν ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη αστυνομικός της ICE πυροβόλησε και σκότωσε 37χρονη οδηγό στη Μινεάπολη, γεγονός που πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες στη Μινεσότα και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις πρακτικές των ομοσπονδιακών υπηρεσιών επιβολής του νόμου.