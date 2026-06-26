Αποσυνδέονται τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς ρεύματος - Τι προβλέπει νομοτεχνική βελτίωση

Τον δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου συστήματος είσπραξης των δημοτικών τελών, εκτός λογαριασμών ρεύματος αλλά απευθείας από τους Δήμους, ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που κατέθεσε στη Βουλή ο Θοδωρής Λιβάνιος.

Η ρύθμιση του υπουργού Εσωτερικών προβλέπει πως με Προεδρικό Διάταγμα και με τη σύμφωνη γνώμη τόσο της ΚΕΔΕ όσο και των υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα καταβολής δημοτικών τελών, τα οποία θα αποσυνδεθούν οριστικά από τους λογαριασμούς ρεύματος. Πρόκειται, σύμφωνα με τον Θεόδωρο Λιβάνιο, για πάγιο αίτημα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των εταιρειών ενέργειας.

Εξηγώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες το νέο κανάλι είσπραξης των δημοτικών τελών, ο υπουργός σημείωσε πως το νέο σύστημα θα θυμίζει τον ΕΝΦΙΑ, καθώς θα εκδίδεται μια φορά το χρόνο και η αποπληρωμή θα μπορεί να γίνει σε 12 δόσεις.

Ο ίδιος εκτίμησε πως το νέο σύστημα θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2028.