Νέο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με πυροσβεστικό όχημα

Νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τη στιγμή που αεροσκάφος της Air Canada συγκρούεται με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο το LaGuardia της Νέας Υόρκης.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν το αεροσκάφος CRJ-900 της Air Canada Express να τροχοδρομεί με ταχύτητα στον αεροδιάδρομο του αεροδρομίου LaGuardia της Νέας Υόρκης, και να πέφτει με ορμή επάνω σε ένα πυροσβεστικό όχημα που κινείται κάθετα.

Αυτό το οπτικό υλικό δείχνει μια ακόμη πιο σαφή απεικόνιση του αεροπορικού δυστυχήματος που συνέβη τη Δευτέρα (23/3), ενώ το αεροπλάνο τροχοδρομούσε, σε κακές καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι δύο πιλότοι και να τραυματιστούν δύο αξιωματικοί. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 72 επιβάτες.

Η πτήση είχε φτάσει από το Μόντρεαλ και λειτουργούσε από την Jazz Aviation, τον περιφερειακό συνεργάτη της Air Canada.