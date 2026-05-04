Νέο βίντεο από την αιματηρή επίθεση στο Ηράκλειο: Η στιγμή που οι νεαροί μαχαιρώνουν τον πορτιέρη

Νέο αποκαλυπτικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που οι τρεις νεαροί δράστες επιτίθενται σε 57χρονο πορτιέρη σε μπαρ στο Ηράκλειο, τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς.

Στο βίντεο που δημοσιεύει το Cretalive.gr, οι τρεις νεαροί φαίνονται αρχικά να προσεγγίζουν το κατάστημα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο 57χρονος και ένας συνάδελφός του, τους εντοπίζουν μέσα από την τζαμαρία και τρέχουν στην πόρτα να εμποδίσουν την είσοδό τους.

Ο 57χρονος, που φτάνει πρώτος στη γυάλινη πόρτα, καταγράφεται να δέχεται τη μαχαιριά, ενώ στη συνέχεια μπαίνει στο κατάστημα και παίρνει μια μαγκούρα, με την οποία προσπαθεί να απωθήσει τους τρεις νεαρούς. Ο συνάδελφός του αρπάζει ένα σκαμπό, για να αντιμετωπίσει την επίθεση.

Παράλληλα, όταν ο 57χρονος βγαίνει έξω, οι δράστες φαίνονται να τον σημαδεύουν με τα πιστόλια κρότου, τα οποία είχαν μαζί τους.

Οι τρεις νεαροί δράστες, τα δύο αδέρφια 23 και 18 ετών και ο ανήλικος φίλος τους, βρίσκονται ήδη στα χέρια των Αρχών και έχουν έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη (6/5) και την Πέμπτη (7/5) αντίστοιχα. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού.

«Με μαχαίρωσαν χωρίς λόγο - Το κρατούσαν από προηγούμενη φορά»

Για την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε από τους τρεις νεαρούς δράστες, μίλησε ο 57χρονος πορτιέρης, ενώ ανέφερε ότι οι ίδιοι είχαν επισκεφτεί ξανά το κατάστημα εστίασης τον Οκτώβριο και είχαν προκαλέσει επεισόδιο.

«Με μαχαίρωσαν χωρίς λόγο. Τον Οκτώβριο είχαν ξαναέρθει και έκαναν πάλι φασαρία. Τους πέταξαν έξω τότε και αυτοί το κρατούσαν. Τώρα ήρθαν ξανά και τους είπα ότι δεν θα μπουν στο μπαρ. Άρχισαν φασαρία. Ένας κρατούσε μαχαίρι και οι άλλοι δύο είχαν και πιστόλια κρότου επάνω τους και με σημάδευαν», είπε ο υπάλληλος του καταστήματος, μιλώντας στο MEGA.

Το χρονικό της διπλής επίθεσης

Οι τρεις νεαροί προσέγγισαν, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, το μπαρ στο Ηράκλειο, νωρίς το πρωί της Πρωτομαγιάς, με τους υπεύθυνους να μην τους επιτρέπουν την είσοδο.

Ο 23χρονος είναι εκείνος που φέρεται να έπληξε με μαχαίρι το πόδι του 57χρονου πορτιέρη, αμέσως μόλις ο τελευταίος άνοιξε την γυάλινη πόρτα του καταστήματος. Το θύμα δέχτηκε το χτύπημα στον μηρό, ωστόσο δεν κάμφηθκε. Μπήκε στο εσωτερικό του μπαρ, πήρε στα χέρια μια μαγκούρα και βγήκε έξω.

Οι τρεις κουκουλοφόροι παρέμειναν στο σημείο, ανταλλάσσοντας κουβέντες με τον υπάλληλο του καταστήματος, ενώ τον σημάδευαν με δύο πιστόλια κρότου.

Όμως η επίθεση είχε και συνέχεια. Μετά το χτύπημα με το μαχαίρι, οι νεαροί επιχείρησαν να εμβολίσουν τον 57χρονο με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν επειδή τους ακολούθησε αιμόφυρτος.

Την τελευταία στιγμή, ο άνδρας έκανε «βουτιά» και γλίτωσε το χτύπημα, με το αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα τις Αρχές, το όχημα φέρεται να οδηγούσε ο ανήλικος της παρέας.

Αποκαλυπτική είναι και η μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα στο Cretalive. «Το λευκό αυτοκίνητο έκανε οπισθοπορεία και με αστραπιαίες κινήσεις έβαλε μπρος και με ταχύτητα επιχείρησε να πέσει πάνω σε έναν άνθρωπο που την τελευταία στιγμή απέφυγε το χτύπημα, πέφτοντας στο έδαφος από την πλευρά του πεζοδρομίου. Έκανε και πάλι οπισθοπορεία και τότε τράκαρε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κατά την πρόσκρουση έπεσε στο οδόστρωμα και το σκαμπό που ήταν «καρφωμένο» πάνω στο όχημα. Αμέσως μετά είδα δύο νεαρούς να βγαίνουν από το λευκό αυτοκίνητο και να τρέχουν. Αρχικά βγήκε ένας νεαρός που καθόταν πίσω, από την πλευρά του οδηγού και στην συνέχεια ο οδηγός που κόντεψε να πέσει σε διερχόμενο όχημα», περιέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό που θυμίζει κινηματογραφική ταινία.