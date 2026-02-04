Νέο βίντεο από την «δράση» της 56χρονης δασκάλας γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα

Νέο βίντεο-ντοκουμέντο έρχεται στο φως σχετικά με τη δράση της 56χρονης δασκάλας γιόγκα, η οποία φέρεται να τιμωρούσε συγγενείς και φίλους που αρνούνταν να της δανείσουν χρήματα.

Η γυναίκα κρατείται στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλλού, μετά τη σύλληψή της για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε αυτοκίνητα προσώπων του στενού της κύκλου, με στόχο τον εκβιασμό. Σύμφωνα με τις αρχές, προχωρούσε σε ανατινάξεις οχημάτων κάθε φορά που οι δανειστές της αρνούνταν να της δώσουν χρήματα.

Η αστυνομία διερευνά την πλήρη έκταση της δράσης της. Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται μία από τις εκρήξεις, κατά την οποία ο ιδιοκτήτης του παγιδευμένου αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά, όπως μετέδωσε το MEGA.

Το νέο υλικό προέρχεται από την περιοχή της Μεταμόρφωσης, όπου στις 17 Ιανουαρίου φαίνεται το αυτοκίνητο της θείας της να φλέγεται. Στην ίδια πολυκατοικία κατοικούσαν και οι γονείς της, των οποίων το όχημα είχε εκραγεί πριν από δέκα χρόνια. Οι ένοικοι επιχείρησαν να σβήσουν τη φωτιά μέχρι να φτάσει η πυροσβεστική.

Η 56χρονη δεν παραδέχτηκε τις κατηγορίες για εμπρησμούς και, όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, φέρεται να είπε: «Πόσους εμπρησμούς θα μου χρεώσετε αυτή τη φορά;».