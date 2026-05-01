ΗΠΑ: Νέο βίντεο από την ένοπλη επίθεση του Άλεν - Η αποτυχημένη απόπειρα προσέγγισης του Τραμπ

Ομοσπονδιακές αρχές στην Ουάσιγκτον έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει την ένοπλη επίθεση του Κόουλ Άλεν εναντίον στελεχών της Μυστικής Υπηρεσίας, την ώρα που επιχειρούσε να προσεγγίσει και να δολοφονήσει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Η Jeanine Pirro, ανώτατη ομοσπονδιακή εισαγγελέας στην Ουάσιγκτον, ανάρτησε το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο από το ξενοδοχείο όπου έγινε η εκδήλωση το περασμένο Σάββατο, ο 31χρονος εμφανίζεται να παραβιάζει τα μέτρα ασφαλείας και να κινείται στους διαδρόμους κρατώντας όπλο, προσπαθώντας να φτάσει στον χώρο του δείπνου. Ωστόσο κάνει το κρίσιμο λάθος να τρέξει ευθεία, αντί να στρίψει προς τις πόρτες που οδηγούσαν απευθείας στην αίθουσα, ακριβώς απέναντι από το τραπέζι όπου καθόταν το προεδρικό ζεύγος.

Κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών, ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε στο στήθος, αλλά γλίτωσε χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

Today, we are releasing video already provided to U.S. District Court showing Cole Allen shoot a U.S. Secret Service officer during his attempt to assassinate the President at the White House Correspondents’ Dinner.



There is no evidence the shooting was the result of friendly… pic.twitter.com/a8gRXkW6BH — US Attorney Pirro (@USAttyPirro) April 30, 2026

Ο Άλεν φαίνεται να προλαβαίνει να πυροβολήσει μόνο μία φορά, πριν δεχτεί πέντε πυρά από πράκτορα της Μυστικής Αστυνομίας από πολύ κοντινή απόσταση. Τα πυρά δεν τον χτυπούν κατευθείαν, αλλά τον τραυματίζουν ελαφρά.

Νωρίτερα την ίδια μέρα, ο Άλεν συμφώνησε να παραμείνει υπό κράτηση έως τη δίκη του, ενώ κατά τη σύντομη εμφάνισή του στο ομοσπονδιακό δικαστήριο δεν δήλωσε ενοχή.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει τρεις σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες: απόπειρα δολοφονίας του προέδρου των ΗΠΑ, μεταφορά πυροβόλου όπλου εκτός πολιτείας και χρήση όπλου στη διάρκεια βίαιης εγκληματικής πράξης. Αν κριθεί ένοχος, μπορεί να του επιβληθεί ακόμη και ισόβια κάθειρξη.