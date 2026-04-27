Νέο βίντεο από το «Νήσος Σάμος»: Βράχηκαν επιβάτες, ζημιές στο πλοίο

Την ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης, προκάλεσαν επιβάτες του επιβατηγού πλοίου «Νήσος Σάμος», που άναψαν τσιγάρο στον εσωτερικό χώρο. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του δρομολογίου Πειραιάς-Χίος-Λέσβος το βράδυ της Παρασκευής 24 Απριλίου.

Όπως φαίνεται σε νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ο καπνός ενεργοποίησε τους ανιχνευτές, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν μεγάλες ποσότητες νερού και να προκληθεί αναστάτωση με επιβάτες να σηκώνονται από τις θέσεις τους και να προσπαθούν μάταια να μη γίνουν μούσκεμα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί με το πλήρωμα να επεμβαίνει άμεσα, ωστόσο καταγράφησαν καταγράφηκαν υλικές ζημιές στους χώρους του πλοίου.

Πώς αντιδρά η εταιρεία

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για το περιστατικό, ωστόσο σύμφωνα με πηγές το σύστημα λειτούργησε κανονικά, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση ήταν αποτέλεσμα παραβίασης των κανονισμών από επιβάτες.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιβαινόντων.

Εξετάζονται οι ευθύνες

Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους επιβάτες που παραβίασαν τους κανονισμούς.

