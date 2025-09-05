Νέο βίντεο με ομήρους δημοσίευσε η Χαμάς: «Νετανιάχου μην προχωρήσεις στην κατάληψη της Γάζας»

Βίντεο που δείχνει δύο ομήρους να βρίσκονται στη Γάζα, δημοσίευσε η Χαμάς. Συγκεκριμένα, η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης έδωσε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στη δημοσιότητα πλάνα που φέρεται να δείχνουν τους ομήρους ζωντανούς στην πόλη της Γάζας, στα τέλη του περασμένου μήνα.



Στα πλάνα, ο ένας όμηρος καταγράφεται την ώρα που βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο κινείται σε γειτονιά με κατεστραμμένα κτίρια, να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να μην προχωρήσει στη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση για την κατάληψη της πόλης της Γάζας.



Ο όμηρος, που αργότερα φαίνεται να συναντάται με έναν ακόμη κρατούμενο, δηλώνει ότι το βίντεο τραβήχτηκε στις 28 Αυγούστου 2025. Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το βίντεο ή την ημερομηνία λήψης του.

Hamas has released a new video featuring two hostages, reportedly filmed last Thursday in Gaza City. pic.twitter.com/Db8rapl8p5 — Clash Report (@clashreport) September 5, 2025

Τουλάχιστον 44 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων σε όλη τη Γάζα από σήμερα τα ξημερώματα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 30 στην πόλη της Γάζας, όπως δήλωσαν ιατρικές πηγές. Το Al Jazeera έκανε νωρίτερα αναφορά για τουλάχιστον επτά παιδιά που έχουν σκοτωθεί σε εντεινόμενες επιθέσεις στην πόλη.



Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας και προανήγγειλε την επέκταση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στην περιοχή.



Σκληρή δήλωση από αντιπρόεδρο της Κομισιόν

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ώρες νωρίτερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην πιο σκληρή τοποθέτηση μέχρι σήμερα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Συγκεκριμένα, η αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Τερέσα Ριβέρα, χαρακτήρισε τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις ως «γενοκτονία».



Υπογράμμισε ότι η κατάσταση στη Γάζα «εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει συλλογικά και να μιλήσει με μία φωνή, την ώρα που οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός».



Η ίδια, ήδη από τον περασμένο μήνα, σε συνέντευξή της στο Politico, είχε αφήσει σαφείς αιχμές λέγοντας πως «αν δεν είναι γενοκτονία, μοιάζει πάρα πολύ με τον ορισμό της λέξης».



Μέχρι σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφευγε να χρησιμοποιήσει τον όρο «γενοκτονία», περιοριζόμενη σε καταδίκες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε εκκλήσεις για σεβασμό του διεθνούς δικαίου.