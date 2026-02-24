Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει πώς ξεκίνησε η φονική φωτιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά

Ένα νέο βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, την Πρωτοχρονιά. Αποτέλεσμα της τραγωδίας ήταν να χάσουν τη ζωή τους 41 άτομα και δεκάδες άλλοι να τραυματιστούν.

Στο βίντεο διακρίνεται σερβιτόρα του καταστήματος, φορώντας κράνος, πάνω στους ώμους ενός ατόμου, να κρατάει δύο μπουκάλια σαμπάνιας στα οποία είναι τοποθετημένα τα βεγγαλικά.

Το ένα μπουκάλι αγγίζει την οροφή, πυροδοτώντας τη φωτιά, με κανένα να μην το παρατηρεί. Η νεαρή εργαζόμενη που απεικονίζεται ήταν ανάμεσα στα άτομα που έχασαν τη ζωή τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, Τζέσικα Μορέτι είχε ζητήσει από την νεαρή σερβιτόρα να «ζωντανέψει την ατμόσφαιρα» στο μπαρ τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Ιανουαρίου.