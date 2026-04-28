Νέο βίντεο ντοκουμέντο: Ο 89χρονος σε μίνι μάρκετ κανόνισε ταξί πριν την επίθεση

Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως και αποτυπώνει τις κινήσεις του 89χρονου δράστη, ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο το πρωί της Τρίτης (28/04/2026) στο κέντρο της Αθήνας, πυροβολώντας σε δύο διαφορετικά σημεία.

Στο υλικό από το προηγούμενο βράδυ, ο 89χρονος καταγράφεται σε μίνι μάρκετ στη γειτονιά του, στην περιοχή των Πατησίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ηλικιωμένος έδωσε στους υπεύθυνους του καταστήματος μια κάρτα με τα στοιχεία συγκεκριμένου οδηγού ταξί και τους ζήτησε να επικοινωνήσουν μαζί του. Όπως φέρεται να υποστήριξε, το κινητό του τηλέφωνο δεν λειτουργούσε, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να πραγματοποιήσουν εκείνοι την κλήση.

Μάλιστα, ζήτησε να κανονιστεί ταξί ώστε να τον παραλάβει από το σπίτι του στις 08:30 το πρωί της Τρίτης, λίγες ώρες πριν την επίθεση.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν στον Flash, τα όπλα που είχε στην κατοχή του ο 89χρονος ήταν νόμιμα. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, μετά από νοσηλεία του σε ψυχιατρική δομή, τα όπλα αυτά είχαν κατασχεθεί.

Ο 89χρονος άνδρας εισέβαλε αρχικά στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, όπου πυροβόλησε κατά υπαλλήλου. Στη συνέχεια, αποχώρησε από το σημείο και επιβιβάστηκε σε ταξί, έχοντας μαζί του την κοντόκανη καραμπίνα.

Ακολούθως, κατευθύνθηκε προς τα δικαστήρια της οδού Λουκάρεως, όπου άνοιξε ξανά πυρ, τραυματίζοντας τέσσερις υπαλλήλους.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 10:20 το πρωί, προκαλώντας πανικό στους πολίτες. Ο 89χρονος δεν δίστασε να πυροβολήσει και στη συνέχεια να τραπεί σε φυγή.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.