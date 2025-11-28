Νέο υπόγειο μουσείο στην Τρίπολη: Ζωντανεύει η Ελληνική Επανάσταση με VR εμπειρίες

Ο Δήμος Τρίπολης προχωρά σε ένα από τα πιο φιλόδοξα και καινοτόμα έργα πολιτισμού της πόλης: την κατασκευή του υπόγειου Μουσείου Ελληνικής Επανάστασης, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο χρηματοδοτικό πίνακα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ).

Το νέο μουσείο θα χωροθετηθεί υπόγεια, ακριβώς κάτω από την ιστορική Πλατεία Άρεως, με είσοδο σε μικρή απόσταση από το άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, δημιουργώντας έναν άμεσο συμβολικό και λειτουργικό σύνδεσμο με τον αγώνα του 1821.

Διαβάστε περισσότερα για Το Μουσείο Ελληνικής Επανάστασης, σχεδιασμένο για να φιλοξενεί προβολές εικονικής πραγματικότητας (VR), αυξάνοντας τον βαθμό αλληλεπίδρασης του επισκέπτη με τα ιστορικά γεγονότα.