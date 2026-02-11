Νεοδημοκρατικά «μπερδέματα» στον Βόρειο Τομέα...

Μη τα ξαναλέμε.

Η στήλη, από θέση αρχής, πιστεύει στις συμπτώσεις.

Και ακόμη μία εξελίσσεται μπροστά μας αυτές τις ημέρες με αφορμή τη ΓΣΕΕ και τα προγράμματα κατάρτισης. Με τα δημοσιεύματα για το πώς και ποιοι τελικά μοίρασαν τα ωραία λεφτά των προγραμμάτων για τους ανέργους και ποιο ρόλο έπαιξαν οι κοινωνικοί εταίροι σε αυτό.

Χθες βγήκε μια ανακοίνωση από Κεραμέως και Παπαθανάση με την οποία αμφότεροι διατείνονται πως όλα έγιναν νόμιμα. Και αργότερα το βράδυ είδα στον Κοτρώτσο τον Άδωνι Γεωργιάδη να δηλώνει και εκείνος με τη σειρά του ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό αφού όλα τα προγράμματα υλοποιήθηκαν μέσω ανοιχτών διαγωνισμών. Δε ξέρω βέβαια εάν εννοούσε τη δική του σύντομη περίοδο των έξι μηνών στο υπουργείο Εργασίας αλλά πάμε παρακάτω.

Από το υπουργείο Εργασίας πέρασε και ο Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος βέβαια δεν έμεινε τόσο λίγο διάστημα.

Και πάμε τώρα στη μέγιστη σύμπτωση. Οι εν λόγω νεοδημοκράτες έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: Εκλέγονται όλοι στον Βόρειο Τομέα με σειρά: Χατζηδάκης, Γεωργιάδης, Κεραμέως και πιο πίσω ο Παπαθανάσης.

Οπότε αυτομάτως ιδού το νεοδημοκρατικό «μπέρδεμα» σε μία δύσκολη περιφέρεια όπου μπορεί η ΝΔ να διατηρεί ισχυρές δυνάμεις αλλά οι επόμενες εκλογές θα είναι αλλιώς...