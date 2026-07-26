Νέοι διάλογοι-φωτιά από την υπόθεση των Χανίων: «Aν τους πω 1,5 χιλιάρικο παραπάνω θα... ψάχνονται»

Νέοι διάλογοι είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση των Χανίων, όπου ιατροδικαστής και τοξικολόγος φέρονται να αλλοίωναν αποτελέσματα.



Η υπόθεση αφορά τη σύλληψη ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου, οι οποίοι φέρεται να ερευνώνται για οκτώ ποινικές υποθέσεις. Οι συγκεκριμένοι φέρονται να εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις και εκθέσεις, με σκοπό την ευνοϊκή μεταβολή της δικονομικής θέσης τρίτων, έναντι αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων.



Πρόκειται για υπόθεση που συσχετίζεται και με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης πριν από έναν χρόνο στα Χανιά, μέλη της οποίας ήδη βρίσκονται προφυλακισμένα.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, χαρακτηριστική είναι η συνομιλία μεταξύ του τοξικολόγου και ενός συνηγόρου από την οποία αποκαλύπτεται ότι ο πρώτος ζητά επιπλέον χρήματα για την έκδοση τοξικολογικών εκθέσεων.

Ο αποκαλυπτικός διάλογος

Δικηγόρος: Αυτό που μπορώ να παλέψω σίγουρα μαζί τους είναι ότι μπορώ να τους πω: Τα αποτελέσματα είναι άριστα, ο γιατρός μας βοήθησε, θέλει ένα 500άρι παραπάνω ή 600 Ευρώ παραπάνω. Εκεί μπορώ να το παλέψω. Αλλά αν τους πω 1,5 χιλιάρικο παραπάνω θα γίνουν πυρ και μανία, θα αρχίσουν να ψάχνονται. Και θα μου πουν ή μας κοροϊδεύεις εσύ ή να πάμε στο γιατρό να μας τα πει ο ίδιος. Και εκεί θα γίνει χαμός, δυστυχώς… Κι όχι από μένα, απ’ αυτούς.

Τοξικολόγος: Και θέλεις μ’ αυτό το σκεπτικό να σου απαντήσω εγώ οτιδήποτε. Εγώ μ’ αυτό το σκεπτικό θα σου στείλω τις απαντήσεις και τελείωσε …

Δικηγόρος: Και εγώ σας λέω, μου λέτε να κάνετε την αξιολόγηση, θέλετε να σας στείλω 1200 Ευρώ παραπάνω;

Τοξικολόγος: Πώς;

Δικηγόρος: 1200 Ευρώ παραπάνω για να φτάσουμε τα 2 χιλιάρικα. Δύο χιλιάρικα από έκαστο, γιατί τόσα έχουν μείνει. Με 600 Ευρώ από τον καθένα, έχουμε φτάσει 2 χιλιάρικα. Έχει δώσει ο καθένας…

Τοξικολόγος: Ωραία, τα έχεις φέρει εσύ αυτά;

Δικηγόρος: Ποια; Τα λεφτά;

Τοξικολόγος: Ναι.

Δικηγόρος: Αυτή τη στιγμή δεν τα 'χω, αλλά μπορώ να τους το πω και σας τα στέλνω εγώ αύριο. Όχι με τραπεζικό λογαριασμό, με κούριερ. Και σας στέλνω αύριο το αποδεικτικό της [εταιρείας κούριερ] ότι το έχω πάει στην κούριερ. Σας έρχονται αύριο στο Ηράκλειο. Όχι δια τραπεζικού λογαριασμού.

Τοξικολόγος: Να σου πω κάτι; Εμένα…

Δικηγόρος: Κι αύριο το πρωί, θα είναι εδώ τα λεφτά. Σας το λέω εγώ.

Τοξικολόγος: θα πρεπε να τα 'χες φέρει.

Δικηγόρος: Για μια μέρα; Το συζητάμε τώρα;

Τοξικολόγος: Εεε ναι, διότι εγώ φεύγω και δεν θέλω να 'χω καμία εκκρεμότητα μ’αυτό. Εγώ αν θέλεις μπορώ να σου στείλω τις απαντήσεις με τον τρόπο που σου είπα.

Δικηγόρος: Θέλετε να τα βάλω στο λογαριασμό σας;

Τοξικολόγος: Μπορείς να τα βάλεις στο λογαριασμό της εεεε… Ξέρεις τι θα γίνει; Θα τα βάλεις σήμερα στο λογαριασμό της εεεε…

Δικηγόρος: Κανένα πρόβλημα…

Τοξικολόγος: Εκεί που τα βάζεις. Εκεί που τα 'χετε βάλει … Στο λογαριασμό της…

Δικηγόρος: Κανένα πρόβλημα…

Τοξικολόγος: Και θα πάρεις και απόδειξη…και θα γράψουμε… και θα γράψεις πως… ότι είναι με απόδειξη ότι είναι συμβουλευτικές υπηρεσίες….

Δικηγόρος: 600 από τον καθένα;

Τοξικολόγος: Μαζί να τα βάλεις…

Δικηγόρος: Μπορώ να το παλέψω εκεί, ωραία 600 από τον καθένα θα πω.

Τοξικολόγος: Συμβουλευτικές υπηρεσίες…

Δικηγόρος: Ωραία, έξι 6 κατοστάρικα από τον καθένα, 1200 σύνολο.

Τοξικολόγος: Εκεί δε …εσύ, εσύ να τα βάλεις όμως, όχι αυτοί.

Δικηγόρος: Από τον δικό μου τραπεζικό λογαριασμό.

Τοξικολόγος: Ναι…